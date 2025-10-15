Isaac del Toro vuela en las Torricelle y conquista su 16.ª victoria del año
La estrella mexicana Isaac del Toro ganó el Giro del Veneto y llegó a su victoria número 16 de la temporada 2025
El ciclista cerró con un tiempo de 3:24:29, después a 22 segundos llegó su compañero de equipo, el francés Pavel Sivakov, y el podio lo completó el noruego Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility).
Del Toro desató toda su potencia en las piernas durante la subida a las Torricelle y voló directo a la victoria en suelo italiano.
De acuerdo con medios europeos, esta carrera será la última de Isaac de esta temporada en la que destacó con triunfos como el subcampeonato en el Giro de Italia, llegó al tercer lugar del ránking mundial de la UCI––a sus 21 años–– y ayudó a que el equipo rompiera récord histórico de 95 victorias y esté en posibilidades de alcanzar el triunfo número 100 del año.
Esta temporada Isaac se consolidó como uno de los mejores ciclistas del World Tour no solo con títulos sino con un ascenso meteórico que lo coloca en la élite del ciclismo del mundo.
Las 16 victorias de Isaac del Toro en el 2025
Giro del Veneto
Gran Piemonte
Giro dell’Emilia
Trofeo Matteotti
Gran Premio città di Peccioli - Coppa Sabatini
Giro de la Toscana
GP Industria & Artigianato
Vuelta a Burgos
Circuito de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa
Clássica Terres de l’Ebre
Tour de Austria
Etapa 4 Tour de Austria: Innsbruck › Kühtai
Etapa 3 Tour de Austria: Salzburg/Hellbrunn › Salzburg/Gaisberg
Etapa 2 Tour de Austria: Bischofshofen › St. Johann Alpendorf
Etapa 17 del Giro de Italia: San Michele all’Adige / Bormio
Milano - Torino