Isaac del Toro vuela en las Torricelle y conquista su 16.ª victoria del año

Isaac del Toro se impuso con autoridad en el Giro del Veneto tras atacar en la subida a las Torricelle. El mexicano sumó así su 16.ª victoria de la temporada 2025.

La estrella mexicana Isaac del Toro ganó el Giro del Veneto y llegó a su victoria número 16 de la temporada 2025

El ciclista cerró con un tiempo de 3:24:29, después a 22 segundos llegó su compañero de equipo, el francés Pavel Sivakov, y el podio lo completó el noruego Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility).

Del Toro desató toda su potencia en las piernas durante la subida a las Torricelle y voló directo a la victoria en suelo italiano.

De acuerdo con medios europeos, esta carrera será la última de Isaac de esta temporada en la que destacó con triunfos como el subcampeonato en el Giro de Italia, llegó al tercer lugar del ránking mundial de la UCI––a sus 21 años–– y ayudó a que el equipo rompiera récord histórico de 95 victorias y esté en posibilidades de alcanzar el triunfo número 100 del año.

Esta temporada Isaac se consolidó como uno de los mejores ciclistas del World Tour no solo con títulos sino con un ascenso meteórico que lo coloca en la élite del ciclismo del mundo.

Las 16 victorias de Isaac del Toro en el 2025

Giro del Veneto

Gran Piemonte

Giro dell’Emilia

Trofeo Matteotti

Gran Premio città di Peccioli - Coppa Sabatini

Giro de la Toscana

GP Industria & Artigianato

Vuelta a Burgos

Circuito de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa

Clássica Terres de l’Ebre

Tour de Austria

Etapa 4 Tour de Austria: Innsbruck  ›  Kühtai 

Etapa 3 Tour de Austria: Salzburg/Hellbrunn ›  Salzburg/Gaisberg  

Etapa 2 Tour de Austria: Bischofshofen ›  St. Johann Alpendorf   

Etapa 17 del Giro de Italia: San Michele all’Adige / Bormio  

Milano - Torino

