Italia afirma que desbarató ciberataques rusos contra los JJOO de Invierno
Italia desbarató una serie de ciberataques rusos contra los Juegos Olímpicos de Invierno que comienzan el viernes en Milán Cortina, afirmó este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani.
"Logramos frustrar una serie de ciberataques contra oficinas de la cancillería, empezando por la de Washington, y también contra algunos recintos de los Juegos Olímpicos de Invierno, incluidos hoteles en Cortina", declaró Tajani durante un viaje a Washington y añadió que esta intrusión era "de origen ruso".
Te puede interesar: Indignación en Italia por participación del ICE en seguridad de los Juegos Olímpicos de Invierno
Las medidas de seguridad se han intensificado para los Juegos de Milán-Cortina. Para garantizar la seguridad, Italia desplegará unos 6,000 policías y cerca de 2,000 militares en el área de los Juegos, según informó el ministro del interior de Italia, Matteo Piantedosi.
AFP