Jamaica bajo cero 2026
La historia del bobsled jamaicano volverá a escribirse en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, cuando el país caribeño compita con tres trineos en Milano-Cortina, reforzando un legado que trascendió el deporte y se convirtió en fenómeno cultural.
Jamaica estará representada por un equipo de dos hombres, uno de cuatro hombres y un trineo en la prueba femenina de monobob, disciplina en la que competirá Mica Moore, exseleccionada británica y atleta de pista. La presencia jamaicana revive una historia que comenzó en Calgary 1988, cuando el país debutó en el Bobsled olímpico, experiencia que años más tarde inspiró la película Cool Runnings.
Desde entonces, Jamaica ha logrado clasificar a los Juegos de Invierno en 1992, 1994, 1998, 2002, 2014 y 2022, mientras que la rama femenina hizo su primera aparición olímpica en 2018, ampliando el alcance del programa en un deporte tradicionalmente dominado por potencias europeas y norteamericanas.
Uno de los focos estará puesto en Mica Moore, quien obtuvo la mejor actuación histórica de Gran Bretaña en bobsleigh femenino al finalizar octava en los Juegos de Pyeongchang 2018, junto a Mica McNeill. Moore dejó el programa británico en 2022 tras denunciar conductas que calificó como “dañinas y ofensivas”, y en diciembre de 2024 recibió la ciudadanía jamaicana.
A sus 37 años, Moore —quien inició su carrera deportiva en el atletismo y representó a Gales en el relevo 4x100 metros en los Juegos de la Commonwealth de 2014— expresó su emoción por el nuevo capítulo olímpico. “Es el mayor honor de mi carrera representar a Jamaica y a mi herencia en unos Juegos Olímpicos. Es un momento que solo había soñado y espero hacerlos sentir orgullosos”, escribió en redes sociales.