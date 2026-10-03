Jannik Sinner también se perderá el Masters 1000 de Shanghái

El tenista italiano Jannik Sinner, número 1 del ranking ATP y ausente del circuito desde su título en Wimbledon por una lesión en la rodilla derecha, anunció el sábado su indisponibilidad para el Masters 1000 de Shanghái (7-18 de octubre).

"Lamentablemente no estaré en condiciones de disputar el Masters 1000 de Shanghái como hubiese querido hacer", escribió en su cuenta de Instagram.

Sinner y su lesión en la rodilla

El italiano, que a finales de septiembre ya anunció que no defendería su título en el torneo de Pekín, no añadió explicaciones sobre su baja.

Según la prensa italiana, el tenista de 25 años consultó el viernes en Lyon al doctor Bertrand Sonnery-Cottet, especializado en las lesiones de rodilla.

Esta baja prolongada aumenta las opciones del N.2 Alexander Zverev para hacerse con la cima del ranking ATP antes del final de temporada.

Actualmente, 1,370 puntos separan a ambos jugadores.

Si bien la baja en Shanghái no debería impactar esa lucha por el N.1, ya que Sinner cayó en tercera ronda el año pasado, el italiano tiene muchos puntos que defender en el tramo final de temporada.

La pasada temporada ganó el torneo de Viena, el Masters 1000 de París y las ATP Finals de Turín, que premian a su vencedor con 1.500 puntos.

Zverev tuvo un tramo final de temporada 2025 discreto, por lo que puede recortar puntos a Sinner en los últimos grandes torneos del año.

Vencedor de sus dos primeros títulos de Grand Slam en 2026, en Roland Garros y en el Abierto de Estados Unidos, el alemán está firmando la mejor temporada de su carrera, tras alcanzar también semifinales en el Abierto de Australia y la final de Wimbledon. AFP