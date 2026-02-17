Los japoneses Miura y Kihara se coronan en patinaje artístico por parejas
Los japoneses Riku Miura y Ryuichi Kihara se proclamaron campeones olímpicos en la prueba por parejas de patinaje artístico, este lunes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina.
Apenas quintos después del programa corto del domingo, protagonizaron una impresionante remontada gracias a una actuación cercana a la perfección en el programa libre.
Acumularon 231.24 puntos, con la música de la banda sonora de la película "Gladiator", y superaron en el podio a la pareja georgiana Anastasiia Metelkina y Luka Berulava, plata con 221.75 puntos, y a la alemana Minerva Fabienne Hase y Nikita Volodin, bronce con 219.09 puntos.
Japón consigue su primer oro en el patinaje artístico de Milán-Cortina, después de la plata en la prueba por equipos y de que Yuma Kagiyama y Shun Sato fueran plata y bronce, respectivamente, en la prueba individual masculina.
El país asiático es también firme candidato al podio en la prueba femenina individual, que empieza el martes y donde Kaori Sakamoto es firme aspirante al título.
La pareja Miura/Kihara añade este oro olímpico a un palmarés en el que ya tenían dos títulos mundiales (2023 y 2025), además de su reciente victoria en la final del Grand Prix.
Llegaban a Milán como los favoritos, pero un gran error en su programa corto, con música de los Rolling Stones, les había dejado contra las cuerdas.
Sin embargo, la música épica del film "Gladiator", compuesta por Hans Zimmer, les elevó a la gloria olímpica con sus uniformes dorados y plateados.
Para Miura y Kihara es su segunda medalla olímpica en Milán, ya que formaron parte del equipo de Japón que fue segundo el pasado domingo en la prueba por equipos, solo superado entonces por los Estados Unidos de Ilia Malinin.
Los vigentes campeones olímpicos, los chinos Sui Wenjing y Han Cong, estaban intentando un regreso a la élite después de tres años de pausa, pero un error en el inicio de su programa les lastró y solo pudieron acabar quintos (208,64 puntos).
AFP