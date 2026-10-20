Jobe Bellingham invierte en Rezzil: ¿qué es y cómo usa la realidad virtual?

Jobe Bellingham dio un paso fuera de la cancha al convertirse en inversionista de Rezzil, una empresa de tecnología deportiva con sede en Manchester. La compañía juntó 10 millones de dólares para ampliar sus operaciones, con la participación del futbolista, el entrenador de golf Phil Kenyon y socios anteriores como la Premier League y Simba Investments. No se tiene información de cuánto aportó cada uno.

Jobe tiene 21 años, juega como mediocampista en el Borussia Dortmund y es el hermano menor de Jude Bellingham, futbolista del Real Madrid. Su inversión forma parte de un acuerdo más amplio entre Rezzil y la familia Bellingham para desarrollar futuros proyectos digitales, cuyos detalles todavía no se han revelado.

El inglés se formó en las fuerzas básicas del Birmingham City y pasó al Sunderland en 2023. Con ese equipo disputó 90 partidos y ayudó a conseguir el ascenso a la Premier League en la temporada 2024–2025. En junio de 2025 llegó al Borussia Dortmund, donde firmó un contrato hasta 2030 y continuó su carrera en el futbol alemán.



¿Qué es Rezzil?

La empresa desarrolla herramientas de realidad virtual que permiten recrear situaciones de juego para entrenar. Los deportistas pueden realizar ejercicios para trabajar la concentración, reconocer el espacio que tienen alrededor y tomar decisiones con rapidez. Grêmio comenzó a usar esta tecnología en sus equipos juveniles en 2021 para recrear situaciones de partido y evaluar qué tan rápido reaccionaban y tomaban decisiones sus jugadores.

La tecnología de Rezzil también se usa en televisión. TNT Sports y el programa Match of the Day, de la BBC, recrean jugadas en una cancha virtual para mostrar dónde estaba cada futbolista, cómo se movió y a quién podía pasarle el balón.

En marzo de 2024, la Premier League ya había anunciado un acuerdo con Rezzil que incluía adquirir una participación en la compañía y desarrollar un videojuego de realidad virtual. El proyecto permite recrear acciones de partidos reales con datos oficiales de la liga, para que los aficionados puedan vivir las jugadas desde la perspectiva de los futbolistas.

¿Quiénes son los otros socios?

Bellingham se une a un grupo de inversionistas que ya incluía a Thierry Henry, exdelantero del Arsenal y campeón del mundo con Francia en 1998; Cesc Fàbregas, exmediocampista del Arsenal, Barcelona y Chelsea, y campeón mundial con España en 2010; y Vincent Kompany, exdefensa y capitán del Manchester City y de la selección de Bélgica. Con el nuevo financiamiento, Rezzil busca ampliar su presencia en Norteamérica y en los videojuegos para celulares, además de duplicar su plantilla hasta unas 100 personas durante los próximos 12 meses.

Entre los nuevos inversionistas destaca Phil Kenyon, especialista en el putt, el golpe que se utiliza para llevar la pelota al hoyo sobre el green. Ha trabajado con golfistas como Rory McIlroy y Scottie Scheffler. Simba Investments, por su parte, es una firma de capital de riesgo con sede en Dubái, mientras que la Premier League participa también como socia de la empresa.

Sobre los planes de crecimiento, Sion Colley, director ejecutivo de Rezzil, explicó: “Esta inversión nos da la oportunidad de llevar esa visión a escala mundial”, según declaraciones publicadas por The Times. La compañía busca ampliar su trabajo con equipos, deportistas y televisoras a través de las herramientas que ya desarrolla para el deporte.