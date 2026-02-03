Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 pondrán foco a una región italiana poco tradicional
Es mediados de noviembre en Sesto, un pueblo rústico de casi 2,000 habitantes en las montañas Dolomitas de Italia, y las vacas aún pastan al aire libre.
En el transcurso de la semana, la primera gran nevada de la temporada invernal cubrirá los prados, pero por ahora todo es rosado—literalmente, todo.
Te puede interesar: Milán-Cortina: Admite COI complicaciones por dispersión de sedes
La neblina del alpenglow se filtra en cada paisaje y parece derretirse sobre los pálidos y escarpados picos de las Dolomitas. En la leyenda local, el alpenglow es una carta de amor crepuscular: el tributo de un rey enano a una princesa de las Dolomitas, desplegado únicamente al amanecer y al atardecer.
Como en la mayoría de los pueblos italianos, el corazón de Sesto (o Sexten, en alemán) se encuentra en el café local, junto con el único periódico nacional comunitario que los clientes comparten. Pero en lugar del habitual buongiorno, te recibe algo inesperado: grüß gott. Esto sigue siendo Italia, pero no se siente como Italia.
En Südtirol, el estado más septentrional de Italia, el alemán es la lengua materna. Lo mismo ocurre con el ciudadano más ilustre de Sesto: la estrella del tenis Jannik Sinner. En la portada del periódico, Sinner comparte espacio con los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, que pronto dominarán la región, con la coanfitriona Cortina d’Ampezzo a menos de 30 millas de distancia. Sede de los Juegos de Invierno de 1956, la ciudad turística de esquí también desafía la etiqueta genérica de italiana: casi el 75% de su población conoce el ladino, una mezcla de una antigua lengua alpina y el latín hablado por las legiones del Imperio romano, que ha seguido prosperando durante siglos gracias al aislamiento de las Dolomitas. En esta región alpina del norte de Italia, la pizza es una impostora, la cerveza suele preferirse al vino y la carne de tu salsa roja probablemente sea de venado. Empuñar una motosierra es una tarea tan cotidiana como sacar la basura, y los niños aprenden a esquiar antes de saber leer. Lo que nos devuelve a Sinner, quien comenzó su carrera deportiva como campeón juvenil de esquí y podría haber estado descendiendo en eslalon por las pistas en sus Juegos Olímpicos en casa, de no ser porque es dueño de cuatro títulos de Grand Slam.
Sinner, que dista mucho de ser el italiano estereotípico, estará muy presente en estos Juegos de Invierno como embajador. Claro, entre sus patrocinadores hay una pasta, un espresso y un queso parmesano, pero Sinner no es tanto un ícono italiano como una leyenda de las Dolomitas. Es una estrella tímida cuyos orígenes humildes pueden rastrearse a la sombra de las Tre Cime di Lavaredo, un espectacular macizo de tres cumbres que es la principal atracción de las Dolomitas. Sinner creció a 10 millas de la frontera con Austria; su nombre de pila está flanqueado por letras que ni siquiera existen en el alfabeto italiano. Habla italiano con un marcado acento alemán. Hoy representa a toda una cultura—previamente atropellada por ambas Guerras Mundiales y por las asfixiantes garras del fascismo—que está a punto de tener su momento.
Italia anexó la región cuando el Imperio austrohúngaro colapsó tras la Primera Guerra Mundial. En menos de 20 años, Benito Mussolini hizo todo lo posible por erradicar la cultura sudtirolesa y ladina en favor de estándares italianos recién creados y homogeneizados. Al pueblo sudtirolés se le dio una elección: emigrar a la Alemania nazi o integrarse como puramente “italiano” a los ojos del régimen fascista. El alemán y el ladino fueron prohibidos en las escuelas y en el servicio público, y las ciudades fueron rebautizadas con nombres italianos.
Generaciones después, la región de Südtirol y el pueblo ladino tendrán la oportunidad de mostrar sus tradiciones —alguna vez en peligro de desaparecer— y su folclor único bajo el fuego olímpico, en un escenario global, ya que Cortina d’Ampezzo (o Ampëz, como se conocía antes de ser rebautizada) será coanfitriona de los Juegos junto con Milán. Los Juegos Olímpicos de 2026 ofrecerán una representación poco común de Italia como un collage de culturas, en lugar del habitual monolito rojo, blanco y verde.
Tras décadas marcadas por la sobrepoblación, el gasto excesivo, el transporte público saturado y las ciudades fantasma posteriores a los Juegos, estos serán, de hecho, los Juegos Olímpicos de Invierno más extensos jamás celebrados, ya que Milán y Cortina d’Ampezzo están separadas por más de 250 millas. Después del frío pandémico del aislamiento en Beijing y de la gloriosa pompa de Paris, el lema de estos Juegos es “entre más, mejor”, con competencias repartidas en cinco clústeres distribuidos a lo largo de 8,500 millas cuadradas del norte de Italia.
En lugar de forzar las pruebas en sedes improvisadas, estos Juegos Olímpicos han otorgado la organización a refugios invernales que ya cuentan con profundas tradiciones en los deportes que albergarán: el snowboarding a lo largo de la frontera suiza en la festiva ciudad de Livigno; el esquí de fondo en Tesero, atravesando las praderas de Predazzo; el curling y el bobsleigh en el Stadio Olimpico del Ghiaccio de Cortina —u Olympic Ice Stadium—, construido originalmente en 1954; y el biatlón en la austera naturaleza de Rasun-Anterselva, en Südtirol, conocida localmente como Rasen-Antholz, donde menos del 2% de la población se identifica como italiana.
Si bien la ceremonia inaugural principal se celebrará en Milán, en San Siro, casa de dos de los clubes de futbol más emblemáticos de Italia, habrá otras tres ceremonias desarrollándose de manera simultánea en las regiones montañosas. Este plan por clústeres podría convertirse en un modelo para futuros Juegos Olímpicos; después de todo, los próximos Juegos de Invierno ya han sido designados como French Alps 2030.
Si esto es realmente un plano a seguir, Milán contará con un escenario inmejorable para su estreno. Frente al imponente Duomo, 221 años después de que Napoleón se coronara rey de Italia, los atletas olímpicos también vestirán de oro ante multitudes de aficionados. A unos pasos de ahí, los conciertos de Vivaldi resonarán bajo los techos de cristal y sobre los pisos de mosaico de la espléndida galería comercial Galleria Vittorio Emanuele II. Armonia, la palabra italiana para armonía, es el lema de estos Juegos y, con La Scala como cuna de las óperas de Verdi, Puccini y Mozart, la elección da justo en la nota correcta. La ceremonia de clausura se llevará a cabo en la Arena di Verona, un anfiteatro de casi 2,000 años de antigüedad, mejor conservado y más antiguo que su gemelo casi idéntico en Roma.
Estos Juegos coinciden con el 70 aniversario de los Juegos Olímpicos de Invierno de Cortina d’Ampezzo 1956, un punto de inflexión en la historia, ya que fueron los primeros Juegos de Invierno transmitidos internacionalmente por televisión en vivo. (La tecnología era tan novedosa que el patinador de velocidad Guido Caroli estuvo a punto de extinguir la flama olímpica durante la ceremonia de inauguración, cuando tropezó con un cable de televisión mientras patinaba con la antorcha hacia el estadio). Aquellos Juegos de Cortina también marcaron los últimos Olímpicos en los que el patinaje de velocidad y el patinaje artístico se disputaron al aire libre, sobre hielo natural, en un congelado Lake Misurina, con las Dolomitas cubiertas de nieve recortándose en el horizonte como castillos de piedra.
Este mes, la majestuosidad de las Dolomitas volverá a servir como escenario para los mejores competidores del invierno. Y esta región única, poco convencionalmente italiana, ofrecerá el telón de fondo ideal para un recordatorio muy necesario para el mundo: que los estereotipos pueden ser superados y que la diversidad puede enriquecer aquello que intentamos etiquetar simplemente como cultura.