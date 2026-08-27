Kenia Lechuga completa su colección mundial con oro en Ámsterdam 2026
Kenia Lechuga necesitó tres podios para completar la colección. Después de ganar la plata mundial en 2023 y el bronce en 2025, la mexicana se convirtió este jueves por primera vez en campeona del mundo de remo.
La regiomontana se impuso en el scull individual ligero del Mundial de Ámsterdam 2026 con tiempo de 7:29.16 minutos. Salió al frente desde los primeros metros y mantuvo el liderato durante los 2,000 de la final para terminar delante de Mariia Zhovner y la neerlandesa Femke van de Vliet.
El oro completó una progresión de tres Mundiales consecutivos en el podio para Lechuga: fue segunda en Belgrado 2023, tercera en Shanghái 2025 y ahora primera en Ámsterdam.
“Durante todos estos años, mis 20 años en el remo, intenté dar lo mejor y este es el resultado”, dijo después de conseguir el título.
Su victoria formó parte además de la mejor actuación de México en una misma edición del Campeonato Mundial. Aylín Ibarra y Melissa Márquez ganaron el doble scull ligero femenino, mientras Alexis López obtuvo el bronce en el individual ligero masculino.
México cerró así la primera jornada de finales con dos oros y un bronce, la primera ocasión en que consigue más de una medalla en un mismo Mundial de Remo.