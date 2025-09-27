SI Mexico

Kenia Lechuga vuelve al podio mundial: bronce en Shanghai 2025

La mexicana Kenia Lechuga ganó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Remo Shanghai 2025, en la prueba LW1x.

Kenia Lechuga ha competido en tres ediciones de Juegos Olímpicos: Río 2016, Tokio 2020 y París 2024.
Kenia Lechuga ha competido en tres ediciones de Juegos Olímpicos: Río 2016, Tokio 2020 y París 2024. / Chris Ricco/Getty Images for British Rowing

La olímpica Kenia Lechuga conquistó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Remo Shanghai 2025, su segundo podio en la élite mundial.

La mexicana se quedó con el tercer lugar al cronometrar 7:32.23 minutos, en la final A de LW1x, después de liderar los primeros mil metros.

El podio lo completaron la estadounidense Michelle Sechser, medalla de oro con 7:30.14 minutos y la china Pan Dandan, medalla de plata con 7:30.45 minutos.

Kenia Lechuga logró su segunda medalla en un Campeonato Mundial.
Kenia Lechuga logró su segunda medalla en un Campeonato Mundial. / Buda Mendes/Getty Images)

Ésta es la segunda presea del orbe que gana en esta prueba, luego del subcampeonato en Belgrado  2023.

Kenia ha competido en tres ediciones de Juegos Olímpicos: Río 2016, lugar 12, en Tokio 2020 y París 2024, ambos en la posición 16.

Kenia Lechuga es una de las mejores exponentes mexicanas en remo.
Kenia Lechuga es una de las mejores exponentes mexicanas en remo. / Francois Nel/Getty Images

“Estoy muy contenta de tremenda temporada este año se vinieron muchos cambios de puro crecimiento, pude disfrutarla como nunca y también hice un equipo increíble de trabajo que se notó en la parte física y mental”.

Kenia Lechuga, olímpica
La mexicana Kenia Lechuga representa a Nuevo León.
La mexicana Kenia Lechuga representa a Nuevo León. / Kenia Lechuga es una de las mejores exponentes mexicanas en remo.

“Ahora a descansar un poco esta máquina para regresar el siguiente año más y más fuerte. Como siempre un honor representar a mi país y a mi hermosa bandera”.

Kenia Lechuga, olímpica mexicana
Kenia Lechuga compitió el año pasado en los Juegos Olímpicos de París 2024.
Kenia Lechuga compitió el año pasado en los Juegos Olímpicos de París 2024. / Jeremy Lee-Pool/Getty Images
YAREK GAYOSSO

Periodista en Sports Illustrated México, con 13 años de experiencia cubriendo eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos de París 2024.

