Kenia Lechuga vuelve al podio mundial: bronce en Shanghai 2025

¡BRONCE PARA MÉXICO! 🚣🏻‍♀️🇲🇽



La olímpica Kenia Lechuga logra el 3er lugar 🥉 luego de cronometrar 7:32.23 minutos, en la final A de LW1x, en el Mundial de Remo Shanghái 2025, en China 🇨🇳.



👉 Es la 2da presea del orbe que gana en esta prueba, tras su plata de Belgrado, Serbia, 2023 pic.twitter.com/Sc3jUzcgxt