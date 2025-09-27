Kenia Lechuga vuelve al podio mundial: bronce en Shanghai 2025
La olímpica Kenia Lechuga conquistó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Remo Shanghai 2025, su segundo podio en la élite mundial.
La mexicana se quedó con el tercer lugar al cronometrar 7:32.23 minutos, en la final A de LW1x, después de liderar los primeros mil metros.
El podio lo completaron la estadounidense Michelle Sechser, medalla de oro con 7:30.14 minutos y la china Pan Dandan, medalla de plata con 7:30.45 minutos.
Ésta es la segunda presea del orbe que gana en esta prueba, luego del subcampeonato en Belgrado 2023.
Kenia ha competido en tres ediciones de Juegos Olímpicos: Río 2016, lugar 12, en Tokio 2020 y París 2024, ambos en la posición 16.
“Estoy muy contenta de tremenda temporada este año se vinieron muchos cambios de puro crecimiento, pude disfrutarla como nunca y también hice un equipo increíble de trabajo que se notó en la parte física y mental”.- Kenia Lechuga, olímpica
“Ahora a descansar un poco esta máquina para regresar el siguiente año más y más fuerte. Como siempre un honor representar a mi país y a mi hermosa bandera”.- Kenia Lechuga, olímpica mexicana