Ki MMA, la promotora de Tony Hawk que quiere rescatar la cultura del MMA

Rich Chou, vicepresidente de Ki MMA, la nueva promotora en la que invirtió la leyenda el skateboarding Tony Hawk, está convencido de que a las artes marciales mixtas no les falta dinero ni peleas.

"Hay mucho dinero en el deporte, muchos promotores en todo el mundo y gente invirtiendo en las MMA. La economía es fuerte, pero la cultura se ha debilitado", explicó en entrevista con Sports Illustrated México.

El directivo cree que su promotora puede ayudar a reconstruirla si vuelve a entusiasmar al aficionado de base y presentr al deporte "a nuestra manera, la manera Ki".

La compañía utilizará un ring en lugar de una jaula, uno de sus principales cambios.

"Las MMA no empezaron en una jaula. En Brasil se pelea en un ring desde 1950 y en Japón, desde los años ochenta. Es una parte importante de las raíces y la historia de nuestro deporte", recordó Chou.

La primera temporada tendrá un Grand Prix de peso pluma con torneos de ocho peleadores en Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia. Los cuatro campeones continentales llegarán a una final en la que tendrán que ganar dos combates en una misma noche para quedarse con el título mundial.

"Nos gusta verlo un poco como la Copa del Mundo. Es la primera vez que hay un evento internacional así de organizado y estructurado", comparó.

Al hablar de los errores de sus competidores, como el gigante de la UFC, señaló: "Muchos promotores solo montan peleas, pero no hay historia, no hay conexión. Cada evento son dos personas peleando y esperas que salga una buena pelea".

Contar el recorrido de los peleadores le parece "un arte perdido". También ve demasiadas categorías de peso y más actividad de la que el aficionado puede seguir, un ritmo que, según él, solo una promotora en el mundo puede mantener.

"Creo que podemos tomar una enseñanza de la lucha libre profesional, de cómo desarrollan las historias y a los atletas y de cómo involucran a los aficionados", reconoció.

Puso de ejemplo a Triple H, un luchador del que el público se sabe toda la historia, aunque aclaró que en Ki MMA la competencia es real y "mucho más intensa" que en el wrestling.

A Hawk, leyenda del skateboarding, Chou lo conoció en el evento de lanzamiento: "Tengo un póster de él en mi cuarto. Fue uno de mis héroes de la infancia", confesó.

Según Chou, Hawk es aficionado a las artes marciales, sus hijos las practican y tiene una relación cercana con integrantes de los principales directivos de la empresa.

"Él fue parte de llevar el skateboarding de algo pequeño a algo global, y fue el líder de eso. Creo que puede enseñarnos mucho sobre cómo hacer crecer nuestra marca, cómo mejorar, cómo contar mejores historias", añadió Chou, quien adelantó que lo van "a molestar mucho".

El directivo describió a su público como aficionados que aprecian la historia del deporte. "Son más puristas, más hardcore", afirmó.

La promotora tampoco quiere ser únicamente una plataforma de desarrollo.

"Somos como un híbrido de la NBA y la G League en una sola organización", respondió cuando se le comparó con la liga de desarrollo del basquetbol estadounidense.

Ki MMA combinará prospectos con Super Fights y, si aparece un agente libre de renombre que le interese, harán "una oferta fuerte".

Chou también confirmó que la promotora busca peleadores mexicanos.

"Ki significa espíritu de pelea y los peleadores mexicanos tienen Ki. Lo sabemos, solo necesitamos encontrar a los indicados, a los que tengan el Ki más fuerte".

La promotora conversa con "buenos amigos" que llevan años en la comunidad de pelea del país para armar un plan que la lleve ahí pronto.

"Amamos la cultura mexicana de pelea y la cultura mexicana en general, y esperamos poder presentar las artes marciales ahí, a nuestro estilo, muy pronto", sentenció.