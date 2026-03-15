Kirkwood gana en Arlington en una carrera electrizante; O'Ward termina quinto
Kyle Kirkwood se llevó el Gran Premio inaugural de Arlington y se convirtió en el tercer piloto diferente en ganar en las tres primeras carreras de la temporada 2026 de IndyCar: Palou, Newgarden y ahora Kirkwood. El campeonato no podría estar más abierto.
Kirkwood largó séptimo, muy atrás para sus aspiraciones, pero la carrera le dio lo que la clasificación le negó. Con 15 vueltas por delante, se le metió al coche de Alex Palou, que hasta ese momento lideraba la carrera, y no volvió a mirar atrás. Cruzó la meta primero, sumó su primera victoria del año en un circuito callejero y además se fue a lo más alto del campeonato.
Palou terminó segundo después de ceder el liderato. Will Power fue tercero, Marcus Ericsson cuarto y Pato O'Ward quinto.
Fue un domingo memorable para Andretti Global. Kirkwood ganó, Power terminó tercero y Ericsson cuarto. Tres coches del mismo equipo en el "top 5", un resultado que no se ve seguido en la IndyCar y que deja muy claro que Andretti llega muy fuerte a este año.
Para O'Ward, el quinto lugar es una muestra más de la regularidad que trae desde el año pasado. En las tres primeras fechas de 2026 arrancó octavo en St. Pete y terminó quinto, salió séptimo en Phoenix y terminó cuarto, y ahora en Arlington largó tercero y cruzó quinto. Tres carreras, tres "top 5". No gana, pero nunca se va. Esa constancia es exactamente lo que necesita para pelear el título en un campeonato donde nadie domina todavía.
La carrera terminó bajo bandera amarilla tras un accidente entre Romain Grosjean y Nolan Siegel en los últimos metros, lo que quitó algo de emoción al final pero no cambió el resultado en los primeros lugares.
Con su victoria, Kirkwood es el nuevo líder del campeonato. La próxima fecha es el Gran Premio de Barber Motorsports Park el 29 de marzo, un circuito permanente donde las dinámicas cambian completamente respecto a los callejeros que dominaron el inicio de temporada.