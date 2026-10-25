La halterofilia, primera federación olímpica en anunciar Mundiales en Rusia desde 2022

La Federación Internacional de Halterofilia (IWF) anunció este domingo que organizará sus Campeonatos del Mundo en Moscú en 2030, convirtiéndose en el primer deporte olímpico en celebrar su Mundial en Rusia desde 2022 y el inicio de la guerra en Ucrania.

Ningún campeonato del mundo de una disciplina olímpica, ni de verano ni de invierno, se ha celebrado en Rusia desde 2022.

Los Mundiales de natación de 2025, otorgados a la ciudad rusa de Kazán, habían sido reasignados a Singapur.

"Los Campeonatos del Mundo de 2029 se organizarán en Ahmedabad (India) y Moscú (Rusia) acogerá la edición de 2030", anunció la IWF en un comunicado.

"La Federación Rusa de Halterofilia es la primera federación de deportes olímpicos que logra traer de nuevo al país una competición oficial de alto nivel desde hace años", se congratula la entidad rusa en una publicación en las redes sociales.

La concesión de la organización de estos Mundiales de halterofilia a Rusia marca un nuevo paso en la reintegración del país en las competiciones deportivas internacionales.

En julio, el Comité Olímpico Internacional había levantado parte de las restricciones impuestas a los deportistas rusos, que pueden aspirar en particular a los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles incluso en deportes de equipo. Sin embargo, aún no han recuperado su himno ni su bandera.

La IWF decidió el pasado junio reincorporar plenamente a los atletas rusos y bielorrusos a sus competiciones.

Los organismos mundiales del judo y luego de la natación habían hecho lo mismo, respectivamente en noviembre de 2025 y abril de 2026, al igual que lo había hecho el Comité Paralímpico Internacional para los Juegos de Milán-Cortina el invierno pasado.

En cambio, World Athletics, que rige el atletismo mundial, mantiene la exclusión total de rusos y bielorrusos a la espera de señales más "concretas" de negociaciones de paz.