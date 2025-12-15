La Villa Olímpica, un 'camping' con fecha de caducidad
En Cortina d’Ampezzo, los participantes en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 estarán alojados en una Villa Olímpica formada por 377 casas móviles, una especie de camping de alta gama a los pies de las Dolomitas.
Montada sobre el terreno que ocupaba el antiguo aeropuerto de Cortina d’Ampezzo, y a unos diez minutos en coche del centro de la ciudad, esta Villa Olímpica ha sido diseñada “para ser instalada y luego desmontada sin dejar rastro”, explicó una portavoz de Simico.
Esta sociedad está a cargo de entregar las obras olímpicas y ha supervisado la construcción de la villa, levantada con una inversión de 44.6 millones de dólares.
“Hemos hecho nuestra parte del trabajo, ahora le toca al comité de organización de Milán-Cortina 2026 ocuparse de amueblar las casas móviles y equipar los espacios comunes”, añadió la portavoz.
En febrero, esta Villa Olímpica, situada a 1.292 metros de altitud, al lado de un bosque, recibirá a mil 400 deportistas, entrenadores y miembros de las delegaciones durante los 15 días de competencia.
Casas adaptables
Cada una de las casas móviles está diseñada para alojar a dos personas, con una superficie de 18 metros cuadrados y dos habitaciones, cada una con su propio baño.
La villa será utilizada también durante los Juegos Paralímpicos (6 al 15 de marzo), ya que la mitad de las casas cuentan con accesos, habitaciones y baños adaptados.
Transportadas en camiones hasta Cortina, estas viviendas pueden alcanzar una temperatura interior de hasta 23 grados centígrados, pese a las condiciones invernales, según sus diseñadores.
Los deportistas deberán caminar hasta diez minutos para llegar a los espacios comunes, como restaurantes, salas de descanso, gimnasio y lavandería, o bien a las lanzaderas que conectan con las distintas sedes de competencia.
Cortina d’Ampezzo, escenario de los Juegos de Invierno de 1956, albergará en 2026 las pruebas femeninas de esquí alpino, además de los torneos de curling y las competiciones de bobsleigh, luge y skeleton.
Las estrellas, en hoteles
Sin embargo, figuras del esquí alpino como las estadounidenses Lindsey Vonn y Mikaela Shiffrin, así como las italianas Sofia Goggia y Federica Brignone, no se alojarán en esta Villa Olímpica, según confirmaron sus respectivas federaciones.
En su lugar, las estrellas se hospedarán en hoteles de alta gama de Cortina d’Ampezzo.
Tras los Juegos Olímpicos, las casas móviles volverán a ponerse a la venta, explicó Simico, reforzando el carácter temporal y desmontable del proyecto.
Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, los terceros organizados por Italia, serán los más dispersos de la historia, con hasta siete sedes repartidas en el país.
Para reducir costos, los organizadores han recurrido mayoritariamente a instalaciones deportivas ya existentes, dejando atrás el modelo de grandes construcciones permanentes.
Las Villas Olímpicas suelen representar uno de los rubros más costosos en unos Juegos. Para 2026, solo se ha edificado otra, en Milán, por parte de un promotor privado, que tras albergar a mil 700 atletas y miembros del staff, será reconvertida en una residencia universitaria. (AFP)