Lady Shani vuelve a ser aprendiz después de 17 años de carrera
Lady Shani no siente que haya regresado para recuperar un lugar perdido. Después de un año fuera del ring, 17 años de carrera y dos reinados como campeona Reina de Reinas, asegura que su sitio dentro de AAA nunca desapareció. Lo que busca ahora es construir uno distinto.
“Estoy en un momento de evolución. No busco recuperar un lugar porque creo que nunca lo he perdido. Más bien, estoy buscando un nuevo lugar, posicionarme, cumplir nuevos sueños y nuevas metas”, explicó a Sports Illustrated México la luchadora mexicana.
Su pausa por maternidad, de marzo de 2024 a marzo de 2025, fue la primera ausencia prolongada de su trayectoria. Shani continuó entrenando pesas, jiu-jitsu y muay thai, pero reconoció que ninguna disciplina podía sustituir la práctica sobre el cuadrilátero.
Cuando regresó, además de recuperar ritmo, encontró una AAA en proceso de integración con su nueva dueña, WWE, y con mayores exigencias para sus presentaciones televisivas.
“Nunca, en 17 años de carrera, había estado fuera tanto tiempo. Ni siquiera por lesión había pasado tanto tiempo sin luchar. Regresé en una etapa de demasiados cambios y para mí fue como una bomba, sobre todo mentalmente. Tienes que adaptarte, tener resiliencia y enfocarte para que este monstruo no te coma”, señaló.
La experiencia acumulada en casi dos décadas no evitó que volviera a sentirse principiante. Uno de sus principales retos ha sido modificar la forma en que presenta sus movimientos y emociones ante la cámara, uno de los principales cambios en esta nueva era de AAA.
“Tal vez me ha costado un poquito más adaptarme a trabajar para las cámaras y no tanto para la gente. Codearte con tantas superestrellas en algún momento te intimida. Esa parte es complicada, pero no es imposible”, reconoció.
Shani comenzó a observar más funciones de NXT y WWE, además del trabajo de los compañeros con mayor experiencia televisiva. Analiza su soltura corporal, pregunta y escucha recomendaciones.
Su regreso constante a la pantalla apenas comenzó en los últimos eventos, por lo que considera que esa habilidad solamente puede desarrollarse con práctica.
“No había estado tan constantemente en televisión mientras recuperaba todo. Lo que no practicas es complicado aprenderlo desde afuera. La experiencia tienes que vivirla, pero observando y preguntando también se aprende muchísimo”.
Su aprendizaje tendrá su primera gran evaluación en Verano de Escándalo. El sábado 25 de julio, Lady Shani enfrentará a Flammer y La Catalina por el Campeonato Reina de Reinas, en su primera oportunidad por el cinturón desde que regresó a la actividad.
La lucha le permitirá medir cuánto ha avanzado en su adaptación frente a las cámaras y a la nueva producción televisiva de AAA. Shani llegará después de vencer a Flammer en un combate no titular, aunque preferiría disputar el campeonato en un mano a mano.
“Flammer siempre ha demostrado que no puede sola. Las veces que ha estado sola he salido con el triunfo. Quiero una oportunidad para demostrar no solamente que puedo ser campeona, sino la calidad luchística que tengo”, afirma.
Aunque no cuestiona la capacidad de sus rivales, consideró que el acompañamiento constante de Las Tóxicas ha protegido a la campeona. Para Shani, Verano de Escándalo no representa únicamente la posibilidad de comenzar un tercer reinado: será la primera ocasión desde su regreso en que su proceso de adaptación podrá traducirse en un campeonato.
La luchadora considera que la relación entre AAA y WWE también ha provocado un nuevo boom de la lucha libre mexicana. Percibe aficionados que antes seguían solamente a una empresa, pero que ahora reconocen tanto a las figuras estadounidenses como a personajes mexicanos como Psycho Clown o Mr. Iguana.
“Estamos cultivando nuevo público y volviendo a traer gente que a lo mejor ya no veía lucha libre. Está pasando lo que tenía que pasar hace muchísimo tiempo. La lucha libre mexicana tiene que estar siempre en el top”, asegura.
Cuando se le pregunta si esa expansión también ha mejorado las condiciones laborales, responde que existen más apoyo, herramientas y oportunidades para profesionalizarse, aunque atribuye parte de la responsabilidad a la disposición individual de cada luchador para utilizarlas.
Ahora, Lady Shani sueña con tener una aparición en uno de los grandes eventos de WWE, con su máscara, frente a superestrellas como Rhea Ripley o Charlotte Flair. No quiere llegar únicamente como invitada, sino como representante de una trayectoria construida durante casi dos décadas.
“Poder demostrar todo lo que he aprendido durante mi carrera, llevar mi máscara y toda esta historia hacia un nuevo público sería una meta enorme”.
Lady Shani conserva el personaje, la experiencia y la conexión con las gradas, pero acepta que la exposición internacional exige habilidades distintas. Después de 17 años sobre el ring, su siguiente paso comienza con una decisión poco habitual entre las figuras consolidadas: asumir que todavía puede volver a ser aprendiz.