Hace poco más de dos años, Lasse Nygaard Priester no sabía si podría volver a competir profesionalmente después de sufrir un infarto durante una prueba de triatlón en China. Hoy, el alemán de 31 años ocupa el tercer lugar del ranking mundial de la Professional Triathletes Organisation (PTO) y se prepara para uno de los mayores desafíos de su carrera: debutar este domingo en la distancia completa del IRONMAN de Cozumel, donde deberá recorrer 226 kilómetros entre natación, ciclismo y carrera a pie.

El 29 de abril de 2024, durante una competencia de la Copa del Mundo de Triatlón en Chengdu, China, Priester comenzó a sentirse mal en la natación, tuvo dificultades durante el ciclismo y terminó por abandonar en la carrera a pie debido al desgaste físico. En ese momento desconocía que había sufrido un infarto, una condición que sería detectada después de su regreso a Alemania. Incluso llegó a participar en otras tres competencias antes de conocer el diagnóstico.

El resultado de los estudios médicos cambió sus planes deportivos. Hasta entonces, Priester había concentrado su carrera en las pruebas de distancia corta y en intentar clasificarse a los Juegos Olímpicos. Sin embargo, el problema cardíaco puso en duda su continuidad en el alto rendimiento.

En una entrevista con la Federación Alemana de Triatlón recordó que, después de recibir el diagnóstico, dejó de tener claridad sobre cómo continuaría su trayectoria. Durante varios meses no supo si podría volver a competir profesionalmente. Finalmente, en enero de 2025 recibió la autorización médica para regresar al alto rendimiento y comenzó una preparación progresiva, con entrenamientos controlados y evaluaciones cardiológicas.

Su regreso a las competencias ocurrió en mayo de 2025, aunque su trayectoria comenzó a tomar una dirección distinta: las pruebas de media distancia, en lugar de las competencias cortas en las que había desarrollado buena parte de su carrera.

En 2026, Priester se consolidó entre los principales especialistas de IRONMAN 70.3. Terminó segundo en Valencia y tercero en Aix-en-Provence, Francia, antes de conquistar el Campeonato Europeo de la especialidad en Jönköping, Suecia. También ganó en Zell am See, Austria, y consiguió el quinto lugar en el Campeonato Mundial IRONMAN 70.3, disputado en Niza.

Los resultados representaron algo más que una recuperación deportiva. Apenas dos años después de sufrir un infarto que amenazó su carrera, el alemán volvió a competir por las primeras posiciones en pruebas internacionales y alcanzó el tercer puesto del ranking mundial de la PTO, con 94.38 puntos, únicamente detrás del neozelandés Hayden Wilde y el noruego Kristian Blummenfelt.

Una de las principales fortalezas de Priester es la carrera a pie

En Valencia completó los 21.1 kilómetros finales en una hora, siete minutos y dos segundos, mientras que en Aix-en-Provence registró 1:07:05. También recorrió los últimos 18 kilómetros del T100 de San Francisco en 59 minutos y nueve segundos.

Sin embargo, en Cozumel enfrentará un desafío diferente. Hasta ahora, sus mejores resultados han llegado en competencias de media distancia, por lo que deberá demostrar que puede mantener su rendimiento en una prueba que prácticamente duplica la exigencia de un IRONMAN 70.3.

El IRONMAN Cozumel comenzará con 3.8 kilómetros de natación, continuará con 180 kilómetros de ciclismo y terminará con un maratón de 42.2 kilómetros. En total, Priester tendrá que completar 226 kilómetros, una distancia que nunca ha recorrido en una competencia profesional.

Entre sus principales rivales estarán el estadounidense Matthew Marquardt, tercero en el Campeonato Mundial de IRONMAN de 2026, y el canadiense Lionel Sanders. La competencia repartirá una bolsa de 100 mil dólares y cuatro plazas por género para el Campeonato Mundial de IRONMAN de 2027, que se celebrará en Kona, Hawái.