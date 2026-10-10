¡Lejos de su nivel! Isaac del Toro termina fuera del Top 20 del Giro de Lombardía

Isaac del Toro no consiguió responder a su condición de favorito en Il Lombardia 2026 y terminó en el lugar 28, a cuatro minutos y 59 segundos del ganador Paul Seixas. El mexicano se mantuvo cerca de los principales aspirantes durante buena parte del recorrido, pero perdió contacto en el ascenso a Civiglio y cerró fuera del top 20 una carrera en la que aspiraba a disputar el podio.



El resultado estuvo lejos de lo esperado para Del Toro. El corredor de UAE Team Emirates-XRG llegó como uno de los líderes de su equipo, venía de finalizar quinto en la edición de 2025 y aparecía entre los candidatos a conquistar el último Monumento de la temporada ante la ausencia de Tadej Pogačar, campeón de las cinco ediciones anteriores.



La prueba recorrió 239 kilómetros entre Bérgamo y Como, con aproximadamente 4,600 metros de desnivel y nueve ascensos. El perfil parecía favorecer las características del mexicano, quien ha demostrado su capacidad en jornadas montañosas y carreras de un día, pero esta vez no tuvo la respuesta necesaria para acompañar a los mejores en el tramo definitivo.



Del Toro también llegó a la competencia con una duda física. Días antes reveló que sentía una molestia en la rodilla después de sus viajes y que desconocía la causa del problema. El ciclista pudo tomar la salida y permaneció con el grupo principal durante gran parte de la jornada, aunque no existe un diagnóstico que permita relacionar directamente esa incomodidad con su resultado.



UAE Team Emirates-XRG asumió responsabilidades desde los primeros kilómetros. El equipo ayudó a controlar una fuga de 14 corredores y protegió a Del Toro junto con Brandon McNulty y Adam Yates. La estrategia permitió que sus líderes alcanzaran bien colocados las ascensiones más importantes, pero no produjo la respuesta esperada cuando comenzaron los ataques.



La carrera empezó a romperse en Madonna del Ghisallo. McNulty formó parte de un movimiento junto con Matteo Jorgenson, Quinn Simmons y Christian Scaroni, pero el pelotón neutralizó el ataque antes de los últimos kilómetros. Para ese momento, Del Toro todavía permanecía entre los favoritos y conservaba posibilidades de pelear por los primeros lugares.



Todo cambió en Civiglio, una subida de 4.2 kilómetros con una pendiente promedio cercana al 10 por ciento y rampas que alcanzan el 14. Paul Seixas elevó progresivamente el ritmo y desarmó el grupo. Tom Pidcock y Giulio Ciccone pudieron seguirlo durante algunos momentos, mientras Del Toro y Remco Evenepoel comenzaron a perder terreno.



El mexicano no encontró una segunda respuesta. Seixas se marchó en solitario a 18 kilómetros de la meta, mientras Del Toro cedió más posiciones y terminó dentro de un grupo retrasado junto con Yates. El ganador necesitó 5:49:28 para completar el recorrido; el representante de Baja California cruzó la meta casi cinco minutos después.



Seixas mantuvo su ventaja durante el descenso y la última subida a San Fermo della Battaglia para conquistar el primer Monumento de su carrera. Con 20 años y 16 días, el francés se convirtió en el ganador más joven de las 120 ediciones de Il Lombardia y terminó con la racha de cinco victorias consecutivas de Pogačar.



Enric Mas protagonizó la mejor remontada del cierre. El español dejó atrás a Ciccone en San Fermo y cruzó la meta en el segundo lugar, a 48 segundos de Seixas. Ciccone completó el podio a un minuto y cinco segundos, mientras Evenepoel encabezó el siguiente grupo y terminó cuarto, a un minuto y 20 segundos.



McNulty salvó la jornada de UAE al finalizar quinto con el mismo tiempo que Evenepoel. Su presencia dentro del grupo que disputó los lugares secundarios confirmó que el equipo tenía capacidad para pelear cerca del podio, pero Del Toro no logró acompañarlo durante el ascenso que decidió la carrera.



El puesto 28 representa un retroceso frente a la actuación de Del Toro en 2025, cuando terminó quinto y colaboró en la victoria de Pogačar. Esta vez recibió mayores responsabilidades, contó con un equipo preparado para disputar el triunfo y llegó al momento decisivo con opciones, pero quedó fuera de la pelea en cuanto Seixas endureció el ritmo.



Una carrera no define la temporada de Del Toro, pero su actuación en Il Lombardia terminó por debajo de las expectativas. El mexicano comenzó la jornada como candidato a conquistar su primer Monumento y la cerró fuera del top 20, lejos del ganador y sin posibilidades de intervenir en la definición.

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