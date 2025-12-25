Lewis Hamilton llega con regalos a Maranello
Lewis Hamilton sorprendió a los trabajadores de Ferrari con un gesto especial en la antesala de la Navidad, al presentarse en la fábrica de Maranello para entregar un regalo personal a más de mil empleados de la escudería. El piloto británico, que había señalado que se mantendría alejado de la escena pública tras cumplir sus compromisos de cierre de temporada, decidió agradecer de manera directa el trabajo del equipo.
Hamilton repartió personalmente una caja de la firma británica Fortnum & Mason, que incluía té inglés, galletas de crema de limón, galletas de té y bombones napolitanos. Además, cada obsequio contenía una fotografía del piloto firmada y una breve nota con el mensaje: “Felices fiestas, de Lewis”.
El detalle fue interpretado como una muestra de cercanía del siete veces campeón del mundo con su nuevo equipo, al que se incorporó en 2025, y también como una forma de compartir parte de la cultura británica con los trabajadores de la Scuderia Ferrari, ahora su nueva casa dentro de la Fórmula 1.
El gesto llega en un contexto deportivo complicado para Ferrari y para el propio Hamilton. El británico arribó a Maranello como uno de los fichajes más importantes en la historia reciente del campeonato, pero las expectativas no se tradujeron en resultados. La escudería sacrificó el desarrollo del monoplaza de 2025 para centrarse en el cambio de reglamento previsto para 2026, lo que limitó su competitividad durante la temporada.
Hamilton cerró el año sin victorias y, por primera vez en su carrera, sin subir al podio. Su único resultado destacado fue el triunfo en la carrera esprint del Gran Premio de China, mientras que su compañero Charles Leclerc tampoco logró ganar una carrera en el año.
Ferrari finalizó la temporada 2025 sin triunfos, con múltiples interrogantes de cara al futuro inmediato. En ese escenario, el gesto de Hamilton fue bien recibido dentro del equipo, aunque no logra ocultar un año deportivo difícil para la histórica escudería italiana.