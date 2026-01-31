Lindsey Vonn enciende alarmas rumbo a los Olímpicos de Invierno
La estadounidense Lindsey Vonn sufrió una aparentosa caída durante una prueba de descenso de la Copa del Mundo de esquí alpino en Suiza, a solo una semana del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina, en los que parte como una de las principales aspirantes al oro.
De acuerdo con información de Sky Sports, Vonn perdió el control al aterrizar tras un salto y terminó impactándose contra las redes de seguridad, lo que le provocó una lesión en la rodilla izquierda.
Te recomendamos: Madre e hijo unidos por la nieve
La esquiadora, de 41 años, recibió atención médica en la pista, logró incorporarse y abandonó la zona con visibles dificultades, apoyándose en sus bastones y sin cargar peso en la pierna afectada. Posteriormente fue trasladada en helicóptero a un hospital para una evaluación más profunda.
"Este es un resultado muy difícil a una semana de los Juegos Olímpicos… pero si hay algo que sé hacer, es volver. Mi sueño olímpico no ha terminado. Gracias por todo el amor y el apoyo. Daré más información cuando la tenga"- Lindsey Vonn / Esquiadora de EE.UU.
Horas después, la propia Vonn confirmó la lesión a través de sus redes sociales. “Me lesioné la rodilla izquierda y estoy en conversaciones con mis médicos y mi equipo. Continuaré con más exámenes”, señaló, aunque dejó claro que no da por terminado su objetivo olímpico.
Vonn había dominado el descenso en el circuito esta temporada, en lo que ha sido un regreso destacado tras someterse a un reemplazo parcial de titanio en la rodilla derecha.
El accidente representa un duro revés en su preparación rumbo a Milano Cortina 2026, aunque todavía se espera el parte médico oficial para determinar si podrá competir en los Juegos.
Tras el incidente, los organizadores optaron por cancelar la carrera de la Copa del Mundo debido a las condiciones climáticas adversas, marcadas por una intensa nevada.