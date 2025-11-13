Los Ángeles 2028 revela calendario completo de competencias olímpicas
Los Ángeles amaneció con una noticia largamente esperada: el comité organizador de LA28 reveló por fin el calendario completo de competencias para los próximos Juegos Olímpicos. Con la cuenta regresiva rumbo a 2028 ya en marcha, el anuncio trajo consigo no solo fechas y sedes, sino también una sensación palpable de que la ciudad empieza a vivir su cita con la historia.
“Ahora es el momento de comenzar a planificar qué eventos quieren ver y qué momentos no deben perderse”, declaró Reynold Hoover, director ejecutivo de LA28, al presentar el programa. Y tenía razón: con la apertura del registro para boletos prevista para enero de 2026, el mapa olímpico se despliega para que atletas y aficionados comiencen a imaginar sus propios recorridos por unos Juegos que prometen ser los más grandes de todos los tiempos.
Los números impresionan: 36 deportes, 51 disciplinas y 49 sedes repartidas en 18 zonas de Los Ángeles y hasta Oklahoma City. El 14 de julio de 2028 se encenderá la llama olímpica y, durante poco más de dos semanas, la ciudad se convertirá en un inmenso escenario deportivo que culminará el 30 de julio con la Ceremonia de Clausura.
El calendario llega cargado de simbolismos y novedades. El triatlón volverá a abrir el medallero, tal como sucedió en Sídney 2000, con el triatlón femenino otorgando las primeras preseas en un escenario icónico: Venice Beach. En una decisión histórica, atletismo ocupará la primera semana de competencias y la natación la segunda, lo que situará las emblemáticas finales de los 100 metros en los primeros días y dejará para el final la coronación de los últimos campeones olímpicos… nadadores, por primera vez.
Pero quizá ningún cambio se sienta con tanta fuerza como la presencia femenina. LA28 será un hito de paridad: más mujeres que nunca, equipos con igualdad o superioridad numérica femenina y un Día 1 protagonizado por finales de mujeres en triatlón, atletismo, judo, esgrima, kayak, rugby, tiro y más. Un auténtico escaparate global para el deporte femenino.
Y en el horizonte, un día que ya empieza a adquirir nombre propio: el “Súper Sábado”, el día 15 de competencia. Un vendaval deportivo con 26 finales en 23 disciplinas, desde maratón hasta boxeo, del golf al hockey, de la gimnasia rítmica al levantamiento de pesas. Será una jornada de emociones desbordadas, decisiones simultáneas y medallas cayendo como cascada.
Los Juegos también traen regresos esperados y debuts que marcan época. Béisbol y softbol vuelven al programa olímpico; el cricket regresa después de más de un siglo; el lacrosse revive su presencia histórica; y disciplinas como el fútbol de bandera y el fútbol americano harán su estreno en el Día 1, sumándose a una lista donde también debutan seis eventos mixtos que modernizan el espíritu competitivo.
Así, con fechas ya marcadas y una narrativa olímpica que empieza a tomar forma, Los Ángeles se prepara para recibir al mundo. LA28 no será solo una competencia: será un relato vibrante de tradición, renovación y diversidad, escrito día a día por miles de atletas que, desde hoy, ya saben cuándo tendrán la oportunidad de convertirse en leyenda.