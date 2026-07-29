Los e-sports llegan por primera vez a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Los videojuegos hacen su debut histórico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Los e-sports formarán parte del calendario oficial del evento con tres competencias que repartirán medallas al igual que cualquier disciplina convencional.
En este 2026, la justa regional celebra su centenario. Para conmemorar esta edición tan especial, Centro Caribe Sports, entidad organizadora del certamen, apostó por la innovación. Y es que, por primera vez en la historia de la competición, los deportes electrónicos serán una de las 40 disciplinas en disputa.
¿Cuáles serán los títulos en competencia?
En esta edición inaugural habrá tres torneos en títulos diferentes: eFootball, el simulador de fútbol desarrollado por Konami; Street Fighter 6, el icónico videojuego de peleas de Capcom; y League of Legends, un juego de estrategia y combate en arena desarrollado por Riot Games.
En total, participarán 80 gamers, repartidos entre las tres disciplinas y en representación de 32 países diferentes.
¿Cómo y cuándo serán las competencias de e-sports?
Las acciones se llevarán a cabo en el Pabellón de la Fama del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Cada torneo arrancará con una fase de grupos el jueves 6 de agosto, donde los mejores exponentes clasificarán a la fase final del viernes 7 de agosto. Cada videojuego premiará a sus tres primeros lugares con medallas de oro, plata y bronce.
El objetivo en el horizonte: los Juegos Olímpicos
A lo largo de las últimas décadas, los deportes electrónicos han experimentado un crecimiento con el desarrollo de federaciones, reglamentos y estructuras profesionales similares a las del deporte tradicional.
Previamente, ya habían formado parte de los Juegos Asiáticos en Pista Cubierta de 2007, que contaron con títulos como FIFA 07, NBA Live 07 y Need for Speed: Most Wanted.
Desde entonces, el Comité Olímpico Internacional (COI) ha abierto el debate sobre su inclusión en la máxima justa del deporte mundial. Durante la pandemia de COVID-19, el auge tecnológico sirvió para llevar a cabo la Serie Virtual Olímpica en 2021. Dos años más tarde, el organismo celebró la Semana Olímpica de Esports 2023 en Singapur con 10 competencias virtuales.
El organismo olímpico planeaba celebrar la primera edición de los Juegos Olímpicos de Deportes Electrónicos en Riad, Arabia Saudita. Sin embargo, tras diferencias en la organización con el Comité Olímpico de dicho país, el desarrollo del certamen ha quedado momentáneamente en espera.