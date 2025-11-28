Los protagonistas del deporte mexicano brillan en el 50 aniversario del PND
Bajo un cielo nublado que pesaba sobre la calle de Moneda —sobre Palacio Nacional— comenzaron a desfilar las figuras del deporte mexicano que brillaron durante este año.
Venían a una convocatoria en especial: el Premio Nacional de Deportes 2025, distinto a todos porque fueron los del 50 aniversario, una fecha memorable.
El ciclista mexicano Isaac del Toro fue uno de los primeros en arribar. Poco después llegó el doble medallista olímpico y campeón mundial, Osmar Olvera, ataviado en un traje cuyos destellos eran imposibles de pasar inadvertidos entre los demás galardonados.
Llegaba para recibir por segundo año consecutivo el PND, sostenido esta vez por el título mundial en Singapur, donde venció a los chinos.
La ceremonia rompió con los protocolos anteriores y fue la ultramaratonista María Lorena Ramírez Nahueachi quien abrió con un discurso en rarámuri como un gesto de reconocimiento a los pueblos originarios por parte de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Sus palabras hondas y rítmicas abrieron un nuevo sendero.
La campeona mundial en tiro con arco, Andrea Becerra, tomó la palabra. Confesó que este año había sido el más retador de su carrera deportiva, pero también el más satisfactorio.
Relató que al comenzar la temporada ella y su entrenadora se habían fijado una meta precisa: convertirse en las mejores del mundo. Con orgullo afirmó que habían logrado ese sueño.
Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), tomó el micrófono entre porras y aplausos en el patio de Palacio Nacional. Recordó —en este cincuentenario— el peso simbólico y orgullo que representa este galardón que existe desde 1975 y que tiene una entrega económica por 796,005 pesos a excepción de los deportistas profesionales o de quienes lo ganan por segunda ocasión.
Subrayó que esta edición era especial porque por primera vez era entregado por una Presidenta, cuya trayectoria enmarcaba también una lucha. Detalló tres acciones clave: el incremento superior a 100 millones de pesos en becas directas, 36 por ciento más en apoyos inmediatos para las y los atletas; el fortalecimiento del trabajo en conjunto con federaciones y que por primera vez la voz y el voto de los atletas podían ser usadas para elegir a sus dirigentes.
Siguió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien confesó que Rommel le insistió desde el inicio la necesidad de los atletas por asistir a competencias internacionales. La mandataria recordó que millones de mexicanos siguen a los atletas y que el país entero celebra cuando alcanzan una medalla o simplemente entregan todo su esfuerzo.
Pidió que en cada competencia llevaran en mente lo grandioso que es México. “Somos una gran nación”, ahí puso el acento.
A la ceremonia también asistieron ex seleccionados nacionales como Cuauhtémoc Blanco y Óscar El Conejo Pérez, que en su solemnidad guardaba atajadas memorables. La historia del futbol mexicano también rendía homenaje.
GANADORES PND
En deporte no profesional
- Andrea Maya Becerra Arizaga (Tiro con arco)
- Alegna Aryday González Muñoz (Atletismo)
- Uziel Aarón Muñoz Galarza (Atletismo)
- Osmar Olvera Ibarra (Clavados)
En deporte professional
- Isaac Del Toro Romero (Ciclismo)
En deporte paralímpico
- Luis Carlos López Valenzuela (ParaAtletismo)
- Osiris Aneth Machado Plata (ParaAtletismo)
Entrenador
Alejandro Laberdesque Vázquez (Atletismo)
Karen Selene Montellano Ruvalcaba (Tiro con Arco)
Juez/Árbitro
- Araceli Ornelas Caballero (Taekwondo)
- Leslie Selene Velasco González (ParaPowerlifting)
Trayectoria destacada en el deporte Mexicano
- Gabriela Belem Agúndez García (Clavados)
- Donovan Daniel Carrillo Suazo (Patinaje sobre hielo)
- José Arnulfo Castorena Vélez (ParaNatación)
- Maria Lorena Ramirez Nahueachi (Atletismo Ultramaratones)
Fomento al deporte
- Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez