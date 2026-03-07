Malukas se queda con la pole en Phoenix; Schumacher sorprende y O’Ward saldrá séptimo
El óvalo de Phoenix ya tiene su orden para este sábado. David Malukas, al volante del Chevrolet No. 12 de Team Penske, fue el más rápido de la clasificación del viernes con un promedio de 175.383 millas por hora y se llevó la pole para el Good Ranchers 250.
La sorpresa del día no fue Malukas sino Mick Schumacher. El alemán, hijo del siete veces campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher, arrancó la sesión en primer lugar por ser el último en el campeonato, y respondió con una vuelta de 173.667 mph que lo dejó cuarto en la parrilla.
Una semana después de su accidente en la primera vuelta de St. Petersburg, Schumacher manda un mensaje claro: en los óvalos se siente cómodo.
El frente de parrilla lo completan Josef Newgarden en segundo lugar con 174.548 mph y Graham Rahal en tercero con 173.993 mph, ambos veteranos de Phoenix con carreras previas en este trazado.
Pato O’Ward saldrá séptimo con 173.344 mph. No es el resultado que el regiomontano buscaba, pero la diferencia con la pole es de apenas dos millas por hora, un margen pequeño en un óvalo donde la estrategia y los rebases pesan tanto como la velocidad de clasificación.
En óvalos cortos Pato sabe lo que hace, y arranca en mejor posición que su compañero de equipo Christian Lundgaard, que quedó decimoséptimo.
El vigente campeón Álex Palou, ganador de la primera carrera de la temporada hace apenas una semana en St. Petersburg, saldrá décimo con 172.98 mph. El catalán de Chip Ganassi no tuvo su mejor día en la clasificación, pero en Phoenix nadie sabe bien qué esperar de este óvalo, y Palou ha demostrado en más de una ocasión que sabe remontar desde atrás.
Dos pilotos no marcaron tiempo: Will Power, con problemas en su auto, y Felix Rosenqvist. Ambos arrancarán desde el fondo de la parrilla.
La bandera verde cae este sábado a las 2 de la tarde, hora del centro de México.