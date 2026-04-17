Maratón de Boston festeja 130 años de historia
Este lunes 20 de abril, Massachusetts está de fiesta. Se llevará a cabo el Maratón de Boston, uno de los seis más importantes en la historia del running, y especialmente porque se correrá la edición 130 del maratón, coincidiendo con el Patriots Day en Estados Unidos.
Cientos de corredores saldrán de Hopkinton con el objetivo de conquistar los 42.195 kilómetros. Boston (1897) es el primer Major de la historia, es sinónimo de tradición y prestigio. Su recorrido exigente pasa sobre Heartbreak Hill, pone a prueba cuerpo y mente. Clasificar no es sencillo: el acceso se basa en una tabla de tiempos oficiales segmentados por edad de 18 años en adelante, lo que lo convierte en uno de los maratones más selectivos del mundo.
El atentado de Boston 2013 forjó el crecimiento transformado la carrera en un símbolo que representa, el reinicio la cuidad bajo el lema “Boston Strong”. Desde ahí cada meta en la trayectoria de Boylston, es un tributo donde se recuerda que la comunidad se niega rendirse ante el miedo.
Este 2026, la rivalidad femenina está en los reflectores de Sharon Lokedi regresa una vez más para defender su pase de oro tras su victoria en Massachusetts el año pasado, donde puso un récord en las calles. Sin embargo, no será pan comido, debido que tendría su adversidad aclamada se enfrenta a dos atletas de distancias largas Mary Ngugi-Cooper y a la estadounidense Sara Hall.
Dentro la categoría masculina abunda su dominador del continente africano Zouhair Talbi teniendo por consiguiente sus corredores locales son Galen Rupp y CJ Albertson.
Ganadores de la Maratón de Boston
Más allá de los km, es el hecho que es una carrera llena de emociones, euforia, mucho esfuerzo y preparación. El Maratón de Boston 2026 promete ser una prueba de estrategia. Adentrado en el tema climática se previene que la temperatura se encontraría a las 8°C .