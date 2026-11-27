El español Marc Márquez, que el domingo en Portugal se proclamó campeón de MotoGP por octava vez, anunció por sorpresa su retiro este viernes, antes de los ensayos del Gran Premio de Valencia, que el domingo cerrará la temporada 2026 de la élite del motociclismo.

"Ha decidido retirarse de la MotoGP y Valencia será su carrera final como profesional", señaló su equipo en redes sociales.

Tras conmocionar el deporte con su anuncio, Márquez se sentó ante la prensa para explicar con lágrimas sus motivos: "Puedo ganar, puedo luchar, pero empecé a sentir miedo. No el miedo en la moto, de la velocidad".

"Estoy feliz y orgulloso, no de mi carrera, pero de haber conocido a grandes personas en diferentes equipos. También por mi carácter y mi persona en MotoGP. La razón de mi retirada, a veces no encuentro. A veces necesitaba entender la situación. Pero este año estaba muy al límite", explicó.

El piloto explicó que en marzo era optimista sobre la temporada, pero al tener que pasar por otra operación aumentó la debilidad del brazo.

"Es una lesión que no me afecta en la vida personal, pero después de Indonesia, después del brazo tuve doble visión, después de Le Mans también doce horas... Somos humanos, la pasión está ahí, me siento competitivo, pero hay que parar", agregó.

¿Cuándo tomó la decisión?

En conferencia, mencionó que tras la carrera en Motegi (el 31 de mayo) fue que tomó la decisión, la cual comunicó únicamente a su hermano Alex, además de que aclaró que no lo había anunciado porque eso le habría quitado energía para luchar por el título.

"Hablar de esto me quitaba energía y lo hablé con mi hermano, como siempre. Gané pero la decisión ya estaba tomada, acabase en mejor o peor manera".

"Solo lo sabía Álex, fue difícil y recibí un mensaje de una leyenda de MotoGP que me dijo: 'Prométele algo a tu cuerpo y te dará un extra'. Le prometí que iba a ser la última vez en los circuitos y me dio ese extra. Estaba sufriendo y los resultados lo camuflaban, pero tenía un objetivo y fui por él".

¿Retiro definitivo?

Al menos, Márquez dejó abierta la posibilidad de volver, ya que cuestionado si se trata de un retiro definitivo, al menos no lo aseguró de manera tajante.

"Por supuesto que es una pregunta que no puedo responder ahora, pero es difícil pasar del 100% al 0% y volver. Seguiré pilotando porque amo el motociclismo y ayudando a Álex, pero la vida continúa. Será un shock y necesitaré tiempo para saber qué necesito en mi próxima vida".

En ese sentido, dijo que seguirá ligado al mundo de Moto GP: "Por supuesto que no sé cuál será mi futuro. Habrá otras personas en el circuito y, con los años, creas una especie de familia. Pero lo más importante es que empecé y terminé de la misma manera, entendiendo el motociclismo de la misma manera. El año que viene seguiré cerca de MotoGP porque Álex sigue compitiendo y es la persona más importante de mi vida".

Márquez se dio tiempo para desmenuzar la personalidad que lo define tanto dentro como afuera de las pistas.

"Soy sentimental en mi vida personal, pero en la deportiva soy un 'killer'. Es verdad que no tienes la misma filosofía con 20 que con 33 años. Me siento feliz, mis padres están siempre muy cerca de mí, y la vida continúa. Ahora mismo me siento competitivo, pero la razón es el riesgo. Hay que ponerlo en una balanza y ahora lo que puedo conseguir es menor que el riesgo".