Masters de Augusta: Sus máximos exponentes a lo largo de 90 años
Este mes se celebra el golf con uno de los torneos más importantes de esta disciplina: El Masters de Augusta, el evento élite del PGA Tour con mayor relevancia en la historia, que comenzó este 9 de abril de 2026, en Augusta, Georgia. A continuación, el top 5 de los máximos ganadores en la historia de este torneo.
El Masters es el icónico torneo que se disputa en el Augusta National Golf Club. Nació de la visión de dos figuras legendarias: el golfista Bobby Jones (el mejor amateur de la historia) y el banquero Clifford Roberts. Tras retirarse del deporte en 1930, a Jones se le ocurrió construir su propio campo junto al arquitecto Alister MacKenzie; así, convirtió un antiguo vivero de plantas en Georgia en el Augusta National Golf Club, inaugurado en 1933.
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Los mejores golfistas del mundo viajan a Georgia para dominar el green, donde las azaleas y el césped del Augusta National sirven como escenario para conquistar la Green Jacket, además de su trofeo, dejando una huella imborrable en el campo.
El diseño de Augusta National exige una técnica particular, ya que cuenta con desniveles a lo largo del campo y sus greenes son extremadamente rápidos; es famoso por castigar el más mínimo error, donde cada detalle y cada swing cuentan. Destaca el legendario tramo del “Amen Corner” (hoyos 11, 12 y 13).
Cuando se habla del Masters, el primer nombre que viene a la mente es el del histórico jugador Jack Nicklaus, quien hasta la fecha ostenta el récord de victorias con una colección de seis sacos verdes, marca histórica. El “Oso Dorado” logró su último título en 1986, a la edad de 46 años. Su legado en Augusta es la aspiración de todo golfista profesional.
Cerca de esa marca se encuentra Tiger Woods, uno de los mejores golfistas de la historia, quien ha conseguido vestirse de verde en cinco ocasiones. Su victoria en 1997 cambió el golf para siempre, y su regreso triunfal en 2019 es considerado uno de los comebacks más emotivos en la historia.
Detrás de Woods aparece la leyenda Arnold Palmer, con cuatro títulos, consolidando un grupo selecto de figuras que han dominado el green.
Finalmente, en un empate, se encuentra Phil Mickelson, otra leyenda con un estilo agresivo, mejor conocido por su juego corto. Phil protagonizó una de las finales más emocionantes en 2004, cuando obtuvo su chaqueta verde y su primer Major con un birdie en el último hoyo; una imagen icónica para los aficionados de este deporte. Sus otras tres victorias llegaron en medio de su rivalidad con Tiger Woods.
Por último, Sam Snead, mejor conocido como “The Slammer”. La tradición de entregar el saco verde no inició sino hasta 1949, y Snead fue el primer golfista en portarlo tras su victoria ese año. Además, su triunfo en 1954, después de un intenso playoff contra Ben Hogan, es considerado uno de los duelos más grandes en la historia del golf.
Entre los golfistas empatados también figuran Jimmy Demaret, Sam Snead y Gary Player.
Leyendas del Masters de Augusta
Jugador
Títulos
Años
Jack Nicklaus
6
1963, 1965, 1966, 1972, 1975, 1986
Tiger Woods
5
1997, 2001, 2002, 2005, 2019
Arnold Palmer
4
1958, 1960, 1962, 1964
Jimmy Demaret
3
1940, 1947, 1950
Sam Snead
3
1949, 1952, 1954
Gary Player
3
1961, 1974, 1978
Phil Mickelson
3
2004, 2006, 2010