McIlroy gana por octava vez el circuito europeo de golf, récord igualado

El norirlandés Rory McIlroy conquistó su octavo título en el circuito europeo de golf tras finalizar segundo este domingo en el DP World Tour Championship en Dubái, igualando el récord histórico del escocés Colin Montgomerie. El torneo fue ganado por el británico Tyrrell Hatton.

El número 2 del mundo disputó el pulso por la segunda plaza con el español Eugenio Chacarra hasta el último hoyo, imponiéndose gracias a una tarjeta de 67 golpes frente a los 69 de su rival. Al término de la jornada, un emocionado McIlroy celebró la gesta y dedicó el galardón a su padre, ingresado en un centro médico.

Por su parte, Tyrrell Hatton firmó una jornada dominical brillante con 66 impactos, la mejor de su semana, para escaparse en la clasificación y adjudicarse el trofeo con una ventaja de cinco golpes sobre McIlroy (-15 frente a -10). Chacarra, vencedor de tres citas esta temporada, compartió el tercer escalón del podio con el finlandés Oliver Lindell.

El circuito europeo iniciará su siguiente calendario en dos semanas con el Australian PGA Championship.

Clasificación final del DP World Tour Championship en Dubái (par 72):

1. Tyrrell Hatton (ENG) -15 (70-69-68-66)

2. Rory McIlroy (NIR) -10 (69-70-72-67)

3. Oliver Lindell (FIN) -8 (70-74-71-65)

Eugenio López-Chacarra (ESP) -8 (72-71-68-69)

5. Francesco Laporta (ITA) -7 (69-74-68-70)

Mikael Lindberg (SWE) -7 (72-69-69-71)

Jacob Skov Olesen (DEN) -7 (68-75-70-68)

Victor Perez (FRA) -7 (69-72-67-73)

Kristoffer Reitan (NOR) -7 (70-70-72-69)

10. Dan Bradbury (ENG) -6 (70-76-66-70)