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Medallero de los Juegos Centroamericanos 2026 en Santo Domingo: Así marcha la justa en su Centenario

Con los eventos en marcha, las naciones ya acumulan preseas en sus respectivos registros. A continuación dejamos el medallero del torneo.

Alejandra González Centeno

México lidera el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
México lidera el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. / Francesco Spotorno

Santo Domingo es sede de la XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un certamen histórico que conmemora los 100 años de la competencia deportiva regional más antigua del planeta, inaugurada formalmente en 1926 en la Ciudad de México.

Las actividades se desarrollan del 24 de julio al 8 de agosto de 2026, periodo en el que los máximos exponentes atléticos de la zona buscan consolidar su dominio deportivo.

En el certámen participan más de 6,200 atletas provenientes de 37 países y territorios.

Con los eventos en marcha, las naciones ya acumulan preseas en sus respectivos registros. A continuación dejamos el medallero del torneo* .

Posición

País

Medallas

Oro

Plata

Bronce

1

México

50

20

16

14

2

Cuba

18

7

4

7

3

Colombia

21

6

10

5

4

Venezuela

19

5

5

9

5

República Dominicana

18

4

4

10

6

Guatemala

12

2

4

6

7

Puerto Rico

11

2

2

7

8

El Salvador

7

2

1

4

9

Costa Rica

4

1

2

1

10

Panamá

2

1

0

1

*actualizado al lunes 27 de julio

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Alejandra González Centeno
ALEJANDRA GONZÁLEZ CENTENO

Reportera y creadora de contenido en Sports Illustrated México.

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