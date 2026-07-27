🇲🇽 El camino está definido.



La Selección Mexicana de Beisbol ya conoce su calendario para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.🔥



Tres partidos, un mismo objetivo: representar a México con orgullo y pelear por lo más alto del podio.

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