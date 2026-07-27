Medallero de los Juegos Centroamericanos 2026 en Santo Domingo: Así marcha la justa en su Centenario
Santo Domingo es sede de la XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un certamen histórico que conmemora los 100 años de la competencia deportiva regional más antigua del planeta, inaugurada formalmente en 1926 en la Ciudad de México.
Las actividades se desarrollan del 24 de julio al 8 de agosto de 2026, periodo en el que los máximos exponentes atléticos de la zona buscan consolidar su dominio deportivo.
En el certámen participan más de 6,200 atletas provenientes de 37 países y territorios.
Con los eventos en marcha, las naciones ya acumulan preseas en sus respectivos registros. A continuación dejamos el medallero del torneo* .
Posición
País
Medallas
Oro
Plata
Bronce
1
México
50
20
16
14
2
Cuba
18
7
4
7
3
Colombia
21
6
10
5
4
Venezuela
19
5
5
9
5
República Dominicana
18
4
4
10
6
Guatemala
12
2
4
6
7
Puerto Rico
11
2
2
7
8
El Salvador
7
2
1
4
9
Costa Rica
4
1
2
1
10
Panamá
2
1
0
1
*actualizado al lunes 27 de julio