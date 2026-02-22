El Mérida y Guadalajara Open ven al Mundial 2026 como plataforma
Organizar un torneo deportivo en un año en el que México recibirá el Mundial de futbol es una oportunidad única que, según palabras de Gustavo Santoscoy Jr., director del Mérida y Guadalajara Open, podría convertirse en un tren que los puede llevar lejos y ayudarles a consolidar sus competiciones.
“A este tren o te subes llegas lejos o solo lo ves pasar. Le he dicho a la gente, a las marcas y los gobiernos, que la idea es subirnos todos al tren y aprovechar ese ímpetu que se tiene en temas de proyección y exposición, para hacer todas las activaciones que se pueden hacer”, explicó a Sports Illustrated México el también director de GS Sports Management, la empresa detrás de estos dos certámenes WTA 500.
Santoscoy pretende capitalizar sobre todo lo que sucederá en Guadalajara, la sede histórica de GS Sports Management, en donde operan desde 2021 un Abierto que actualmente es categoría 500, pero que llegó a ser Másters 1,000 en 2022 y 2023.
En Guadalajara, que acogerá cuatro de los 13 partidos de México en la Copa del Mundial, buscarán hacer activaciones con Colombia o Corea del Sur, selecciones que se concentrarán ahí durante el torneo, pero también en Quintana Roo, en donde celebran el México Riviera Maya Open at Mayakoba y se entrenará Uruguay.
“Al momento no hay nada cerrado con estos equipos, solo estamos explorando y próximamente anunciaremos lo que haremos. Con la Academia AGA, en donde se hospedará Colombia, tenemos buena relación y tenemos las puertas abiertas”, añadió el ejecutivo.
El directivo pone el foco en Guadalajara, en donde del 13 al 19 de septiembre, dos meses después del Mundial, realizarán la cuarta edición del Guadalajara Open.
“En Guadalajara habrá mucho movimiento. Vemos que se está haciendo mucha inversión en infraestructura y publicidad. Una vez que termine el Mundial, quedaremos como uno de los eventos más importantes de la región. Entonces, cuando la gente investigue por Guadalajara antes y durante la Copa del Mundo, se dará cuenta que también hay un torneo WTA 500 y se anime a volver a la ciudad a verlo”.
Las autoridades de la capital de Jalisco estiman que 3 millones de turistas acudirán a la ciudad con el motivo de la Copa del Mundo, para lo cual han diseñado rutas turísticas en todo el estado, para que los visitantes conozcan el origen del tequila, mariachis o disfruten de playas como Puerto Vallarta.
Los encuentros que recibirán serán de la fase de grupos y son el México vs Corea del Sur, Uruguay vs España, el más atractivo en la nación tricolor; el Corea del Sur vs ganador del repechaje UEFA entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa y el Colombia vs ganador del repechaje de Guadalajara entre Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo.
Además, en del 26 al 31 marzo, serán sede de uno de los repechajes continentales, entre Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo.
“Para nosotros, el Mundial nos puede dar una exposición del mundial importante. Nos han marcado diferentes marcas para hacer activaciones, nos han buscado gente empresas que están haciendo trabajando con los Fan Fest para que los apoyemos en logística. Estar cerca del Mundial, puede abrirnos más oportunidades en los próximos años”, confesó Santoscoy Jr.
Mérida Open, su primer evento en el año Mundialista
El tren del Mundial para GS Sports Management saldrá en Mérida, en donde comenzarán sus activaciones en el Abierto que vivirá su cuarta edición, la segunda como WTA 500.
“Vamos a estar haciendo activaciones acá en Mérida con las jugadoras, con las camisas de sus selecciones. Es una oportunidad de compartir el evento en todo el mundo”, expresó Gustavo.
En Mérida tienen como cartas fuertes en el cuadro principal a la italiana Jasmine Paolini, octava mejor jugadora del mundo, y a Renata Zarazua, la mejor tenista mexicana en los últimos años.
Esperan superar su marca de 30 mil aficionados durante la semana del torneo, que será del 23 de febrero al primero de marzo y con ello hacer el “kick-off” de los cinco certámentes WTA que operan en el año.
Junto al tenis, gestiona la Pro Padel League, con fechas en Guadalajara y San Sebastián (España) y el golf, las cartas fuerte de su portafolio deportivo.
Su fuerte siempre han sido los concursos de mujeres, a los que apuestan desde su fundación, ya que ven un crecimiento superior al de los torneos de hombres.
“El crecimiento del deporte femenino en los últimos años ha sido exponencial. Cuando hablamos del crecimiento que puede tener el deporte varonil y vemos gráficas, por ejemplo de la ATP en las juntas de directores de torneos, vemos que el tenis masculino está creciendo un 7 u 8 por ciento, pero vemos las gráficas de tenis femenino y el golf femenino, hablamos de un crecimiento de casi tres veces más, un 28% en crecimiento en temas de exposición en redes sociales y medios de comunicación y valor comercial. Es lo que nos motiva a apostar por el deporte femenino”.
Así, de la mano del Mundial y los esfuerzos que han hecho por años, la familia Santoscoy pretende que 2026 sea el año de consolidación del Mérida Open y el Mayakoba Open, sus nuevas apuestas en un portafolio que lidera el Abierto de Guadalajara.