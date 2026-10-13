Mexicana Yareli Acevedo participará en el Mundial de Ciclismo de Pista

Yareli Acevedo participará en el Mundial de Ciclismo de Pista, del 14 al 18 de octubre en China.

La mexicana llega a Shanghái después de conseguir medallas en las tres etapas de la Copa del Mundo de esta temporada. Ganó el oro en eliminación en Perth, Australia; el bronce en ómnium en Hong Kong y la plata en eliminación en Nilai, Malasia. Estos resultados forman parte de la preparación con la que Acevedo buscará volver al podio mundialista.

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Yareli Acevedo estará presente en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista 2026, que empezará este miércoles 14 de octubre en Shanghái, China. La ciclista originaria de la Ciudad de México buscará repetir el título de la carrera por puntos que ganó el año pasado en Santiago de Chile. También participará en ómnium y eliminación como parte de la selección mexicana de nueve ciclistas. El evento terminará el domingo 18 de octubre en el velódromo de Chongming.

Acevedo consiguió su primer título mundial el 26 de octubre de 2025, cuando terminó la carrera por puntos con 63 unidades y superó a la británica Anna Morris y a la neozelandesa Bryony Botha. Su triunfo llegó 24 años después del campeonato que Nancy Contreras obtuvo en los 500 metros contrarreloj de Amberes, Bélgica, en 2001. Yareli se convirtió así en la segunda mexicana campeona mundial de ciclismo de pista.

En la carrera por puntos, las ciclistas ganan puntos en distintos momentos del recorrido y al sacarle una vuelta al grupo. Gana quien suma más. El ómnium reúne cuatro carreras y combina sus resultados para definir a la ganadora. En eliminación, la última en pasar por la meta en las vueltas señaladas queda fuera, hasta que las dos finalistas disputan el triunfo.

México también contará con Daniela Gaxiola, Yuli Verdugo, Jessica Salazar y Andrea Robles, además de María José Vizcaíno como suplente en velocidad por equipos. En la rama varonil participarán Ricardo Peña, Sebastián Ruiz y Fernando Nava. Durante los cinco días de competencia se disputarán 22 títulos mundiales, once femeniles y once varoniles, en pruebas de velocidad y resistencia