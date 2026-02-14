El mexicano Lasse Gaxiola debuta en esquí alpino en JJOO de Invierno
Lasse Gaxiola es otro deportista que hizo historia para México. El joven esquiador mexicano debutó a los 18 años en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina en la prueba de Esquí Alpino Slalon Gigante, ubicándose en la posición 53.
Durante la competencia de Gaxiola, la sorpresa la dio el brasileño Lucas Pinheiro Braathen, quien ganó la prueba y le dio a Brasil y a Latinoamérica su primer oro. La plata y el bronce fueron para los suizos Marco Odermatt y Loïc Meillard, respectivamente.
Gaxiola sigue los pasos de su madre, la también esquiadora Sarah Schleper, quien en Milano-Cortina participó en sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno.
Ambos competidores hicieron historia al ser la primera pareja de madre e hijo en participar en unos Juegos Olímpicos de Invierno en una misma edición de la justa, que precisamente fue en el norte de Italia.
Con este resultado, inicia el camino de Gaxiola, quien también busca igualar los pasis de su madre en cuanto a participaciones en Juegos Olímpicos, ya que Schleper sumó su séptima participación en justas invernales.