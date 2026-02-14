El mexicano Lasse Gaxiola debuta en esquí alpino en JJOO de Invierno

¡HISTÓRICO! 🇲🇽🥹⛷️



Lasse Gaxiola termina sus dos carreras en el Slalom Gigante varonil de #MilanoCortina2026 con 18 años y llena a todo México y Latinoamérica de orgullo#ElInviernoAquiPasa pic.twitter.com/nD4wTYFpeE