Juan Martín Díaz Martínez obtuvo la medalla de cobre en el Campeonato Mundial de Surf Adaptado, celebrado del 19 al 22 de noviembre en Palm Desert, California. El sinaloense, de 32 años, terminó en la cuarta posición con una puntuación de 13.00 en la final de la categoría varonil Kneel, modalidad en la que los deportistas surfean de rodillas y en la que participaron 15 competidores. El brasileño Dijackson dos Santos se proclamó campeón con 19.87 unidades, seguido del hawaiano Alcino Neto (18.50) y el australiano Mark Stewart (17.77).

Díaz consiguió su clasificación a la final gracias a una calificación de 8.23 en su última ola de la segunda ronda, con la que superó por apenas una décima al costarricense Dariel Meléndez. En la última jornada, cada participante tuvo cuatro oportunidades, dos con olas hacia la derecha y dos hacia la izquierda. Las mejores calificaciones del mexicano fueron de 7.17 y 5.83.

Conocido como “Shutama”, el originario de Mazatlán perdió la pierna izquierda a los 16 años tras sufrir un accidente de motocicleta. Comenzó a practicar surf en 2012 y seis años después empezó a competir bajo la dirección del entrenador Jesús Antonio Núñez Camarena. En 2024 obtuvo el segundo lugar en el Hawaii Adaptive Surfing Championships y terminó quinto en el Mundial de Huntington Beach, mientras que en 2025 ganó el bronce en Oceanside, California.

“Mi máximo es estar representando a México en los mundiales, hacerlo de buena manera y divertirme en el proceso”, expresó al Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán en 2025.

Por primera vez en la historia de los campeonatos mundiales de la Asociación Internacional de Surf (ISA), la competencia se disputó en una laguna artificial, con capacidad para generar hasta mil olas por hora mediante la tecnología Wavegarden Cove. Esto permitió que los participantes compitieran en condiciones similares, a diferencia de lo que sucede en el océano.

Díaz reconoció que las bajas temperaturas del agua y la poca experiencia con este tipo de oleaje fueron algunas de las dificultades que enfrentó, según publicó el periódico Noroeste.

El Mundial reunió a 138 deportistas de 22 países. México acabó en el lugar 16 de la clasificación por equipos con 1,650 puntos. Además de Díaz, la delegación nacional contó con Ana Bárbara García, quien quedó séptima en la categoría femenil Kneel, y Roberto Salmerón, que ocupó la posición 15 en Prone 1.

Francia se proclamó campeona por cuarto año consecutivo. La Asociación Internacional de Surf busca que el surf adaptado forme parte de los Juegos Paralímpicos de Brisbane 2032.