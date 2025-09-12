Mexicanos a seguir en el Mundial de atletismo en Tokio
Con un equipo integrado por 19 atletas —11 hombres y 8 mujeres— México enfrentará el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio, el evento de mayor relevancia de estas disciplinas en este año. La delegación mexicana participará en pruebas de pista y campo. La marcha atlética tendrá una representación mexicana de 10 atletas. El certamen mundial se realizará del 13 al 21 de septiembre. Entre las principales representantes destaca la dos veces olímpica Alegna González, José Luis Doctor, Edgar Rivera y Uziel Muñoz.
UZIEL MUÑOZ
Uziel Muñoz se convirtió en el primer mexicano de la historia en clasificarse a unos Juegos Olímpicos en impulso de bala y culminó en octavo lugar en la Final de París 2024 con una marca de 20.88 metros. El lanzador de bala superó este año una lesión en el tobillo izquierdo y uno de sus resultados más recientes fue una medalla de plata en el NACAC Championships disputado en las Bahamas con una marca de 20.89 metros. Actualmente, ocupa el lugar 12 del ránking de la World Athletics.
ALEGNA GONZÁLEZ
Alegna González, cuarta del ránking mundial, es una de las contendientes al podio mundial. Esta temporada ha tenido actuaciones destacadas como el primer lugar en el Gran Prix de Marcha en Madrid. Con 26 años presume tres quintos lugares olímpicos: uno en Tokio 2020 y dos en París 2024. En este Mundial en Tokio competirá en dos pruebas: 35 y 20 kilómetros marcha.
JOSÉ LUIS DOCTOR
José Luis Doctor competirá en los 35 y 20 kilómetros marcha. Uno de sus mejores resultados de esta temporada fue la medalla de oro en 35 kilómetros en la Copa Panamericana Anapoima, Colombia. El andarín mexicano impuso récord mexicano en esta prueba con un registro de 2:21.40, tiempo con el que consiguió la marca para el Mundial de Tokio 2025.
ERICK PORTILLO
El mexicano Erick Portillo realizó su debut olímpico en París 2024 y surgió como campeón panamericano junior en Cali-Valle 2021. Esta temporada el mexicano ganó medalla de bronce en la competencia internacional Mityng na Rynku, en Polonia tras concretar un salto de altura de 2.20 metros.
MARGARITA HERNÁNDEZ
La mexicana Margarita Hernández completó el maratón olímpico de París 2024 en el lugar 63. Entre los resultados que más destacan de la maratonista están el quinto lugar en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y el séptimo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.