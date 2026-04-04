México apunta a Los Ángeles 2028 desde Puebla
El tiro con arco mexicano iniciará su camino rumbo a Los Ángeles 2028 con una base sólida de experiencia olímpica y una nueva generación de talento en la primera parada de la Copa del Mundo que se celebrará en Puebla del 7 al 12 de abril.
Esta competencia no solo dará el arranque olímpico de la Selección Mexicana sino será determinante para la definición del equipo que representará a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 para el próximo verano.
- Participarán 400 de los mejores arqueros del mundo
- Provenientes de 22 países
Escenarios de competencia:
- Del 7 al 10 de abril: actividades en el Parque del Arte
- 11 y 12 de abril: Finales en el Zócalo de Puebla
La Selección Mexicana estará encabezada por las medallistas olímpicas Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, quienes han demostrado consistencia en Copas del Mundo y Campeonatos Internacionales, además será el debut de Rebeca Márquez. En la rama varonil del recurvo destaca el nombre de Matías Grande, una de las principales apuestas del país. El arco compuesto tiene como referente a Andrea Becerra, quien se ha posicionado entre las mejores del mundo y ganadora del Premio Nacional de Deportes 2025.
Selección Mexicana
Recurvo femenil: Alejandra Valencia, Ángela Ruiz, Ana Paula Vázquez y Rebeca Márquez Rodríguez.
Recurvo varonil: Matías Grande, Francisco Padilla, Juan Pablo Téllez y Raúl Tadeo Rodríguez.
Compuesto femenil: Andrea Becerra, Dafne Quintero, Adriana Castillo y Ana Sofía Hernández.
Compuesto varonil: Sebastián García, Rodrigo González, Lot Máximo Méndez Ortiz y Juan del Río.
Cinco arqueros internacionales a seguir
1. Kim Woo-jin (Corea del Sur): Su consistencia en Copas del Mundo y campeonatos mundiales lo mantienen como referente global.
2. Mete Gazoz (Turquía): Su estilo agresivo y confianza lo convierten en un rival complicado en eliminatorias. Se mantiene como figura clave del recurvo mundial.
3. Ella Gibson (Gran Bretaña): Referente del arco compuesto femenil. Ha dominado rankings internacionales gracias a su precisión y regularidad.
4. Sara López (Colombia): Histórica del arco compuesto, con múltiples títulos internacionales.
5. Brady Ellison (Estados Unidos): Veterano del recurvo con múltiples medallas en su carrera. Su capacidad de adaptación y experiencia lo mantienen como contendiente en cada ciclo olímpico.