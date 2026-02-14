México arrasa con un oro y dos platas en la Copa del Mundo
La Selección Mexicana de natación artística abrió con fuerza la Copa del Mundo que se celebra en Medellín, Colombia, al conseguir su primera medalla de oro en la final de equipo técnico, con un total de 263.2375 puntos, superando a Estados Unidos (249.8833) y Canadá (217.2667). El equipo, integrado por Regina Álferez, Carolina Arzate, Miranda Barrera, Glenda Esthefania Inzunza, Joana Jiménez, Citlali Estefania Nuno, Pamela Nuzhet Toscano y Sofia Valenzuela Torres, destacó en dificultad, impresión artística y ejecución, pese a recibir una penalización de -2.0000 puntos.
El mexicano Diego Villalobos, de 20 años, brilló al sumar plata en solo técnico y dueto técnico mixto junto a Nayeli Mondragón, contribuyendo a las tres medallas de México en la jornada. Villalobos mantiene un ascenso constante desde su título de campeón mundial júnior en 2024 y su oro en la prueba técnica individual de la Súper Final 2025 en China.
Esta primera parada del serial sirve como preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo. El circuito continuará en marzo en París, Francia, seguido por Xi’an, China, España, y cerrará con la gran final en Toronto, Canadá. Este sábado, México continuará en acción con Itzamary González y Marla Arellano en dueto técnico.
En total participaron seis países: México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Perú y Brasil. Es la primera vez que Colombia organiza una Copa del Mundo de natación artística, consolidando a Medellín como sede internacional de la disciplina.