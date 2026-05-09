México brilla en Shanghái con oro de Sebastián García y plata de Maya Becerra

¡MÉXICO ES DE ORO! 🤩🇲🇽🥇



Sebastián García se proclama campeón en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Shanghái 2026 en la modalidad de arco compuesto individual varonil 🫡



El mexicano se logró parar en lo más alto del podio tras vencer a Nicolas Girard 🇫🇷 en la flecha de oro… pic.twitter.com/MogX5lxtSR