México brilla en Shanghái con oro de Sebastián García y plata de Maya Becerra
La delegación mexicana brilló en la Copa del Mundo de Tiro con Arco de Shanghái 2026 gracias a la actuación histórica de Sebastián García, quien conquistó la medalla de oro en la modalidad de compuesto varonil.
El arquero nacional se convirtió en el primer mexicano en subir a lo más alto del podio en el serial 2026 y también consiguió su primera presea dorada individual dentro del circuito de Copas del Mundo.
Sebastián García protagonizó una final llena de tensión frente al francés Nicolas Girard. Tras un cerrado duelo, el mexicano logró imponerse en flecha de oro para asegurar la victoria.
Con este resultado, además, se convirtió en el primer representante mexicano en asegurar su lugar en la Final de la Copa del Mundo, que se celebrará a finales de año en Saltillo.
En tanto, Maya Becerra también tuvo una destacada actuación en Shanghái al quedarse con la medalla de plata en compuesto femenil. La arquera mexicana disputó una intensa final ante la estonia Lisell Jaatma, quien terminó imponiéndose por un ajustado marcador de 145-144.
A pesar de quedarse cerca del oro, Becerra sumó su primera presea individual de la temporada 2026 dentro del circuito de Copas del Mundo.
La mexicana cerró su participación en Shanghái como doble medallista, luego de haber conquistado también la medalla de bronce en la prueba por equipos femeniles.
Con estas actuaciones, México concluyó su participación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco de Shanghái con un total de tres preseas: una medalla de oro, una de plata y un bronce.