México cae ante Canadá y se jugará ante Gran Bretaña el pase a Los Ángeles 2028
El invicto de la Selección Mexicana Femenil de Flag Football llegó a su fin en el Mundial de Düsseldorf. México cayó 20-6 ante Canadá en las semifinales y perdió la oportunidad de avanzar a la final, pero todavía tendrá una última vía directa para conseguir su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
La derrota llegó después de un recorrido perfecto de las mexicanas hasta esa instancia. México, número uno del ranking mundial, había superado la fase previa sin derrota y horas antes sobrevivió a uno de sus partidos más complicados del torneo para eliminar 27-26 a España en los cuartos de final.
El encuentro ante las españolas se decidió prácticamente en la última posesión. México llegó a tener ventaja de 20-6, pero España reaccionó hasta ponerse adelante 26-20 durante la segunda mitad.
Cuando parecía que la eliminación estaba cerca, Andy Martínez consiguió el touchdown del empate y Silvia Contreras completó la conversión que puso el 27-26 definitivo y mandó a México a las semifinales.
Canadá frena a la número uno del mundo
La historia fue distinta frente a Canadá.
Las canadienses tomaron el control desde la primera mitad y consiguieron mantener sin puntos a México durante buena parte del encuentro. El marcador llegó al descanso 13-0, una diferencia que obligó a las mexicanas a perseguir el partido desde temprano.
Canadá amplió posteriormente la ventaja hasta el 20-0 y dejó a México sin margen para completar otra remontada como la conseguida unas horas antes contra España.
La Selección Mexicana finalmente consiguió su primera anotación cuando restaban menos de cuatro minutos, pero ya no pudo reducir más la distancia y el encuentro terminó 20-6.
El resultado representó además una de las sorpresas del torneo: Canadá eliminó a la selección mejor clasificada del mundo y consiguió su lugar en la final femenil.
México se juega ante Gran Bretaña el boleto a Los Ángeles 2028
La derrota, sin embargo, no terminó con el sueño olímpico de México.
Estados Unidos derrotó 27-21 a Gran Bretaña en la otra semifinal y avanzó a la final después de remontar con 21 puntos sin respuesta.
Ese resultado abrió una nueva oportunidad para las mexicanas.
Estados Unidos ya tiene asegurada su participación en Los Ángeles 2028 por ser el país anfitrión, mientras que el Mundial de 2026 entrega otras dos plazas olímpicas a las selecciones femeniles mejor ubicadas que todavía no estén clasificadas.
Por ello, Canadá ya aseguró uno de esos lugares al alcanzar la final y el segundo se definirá entre México y Gran Bretaña en el partido por el tercer lugar.
El escenario para la Selección Mexicana es directo: si derrota a las británicas, estará en Los Ángeles 2028, donde el flag football hará su debut en el programa olímpico.
Todavía habría otra oportunidad
Una derrota en el partido por el bronce tampoco significaría necesariamente el final del camino.
Los equipos que no consigan su clasificación mediante el Mundial todavía podrán buscar un lugar a través de la Olympic Q-Series de 2028.
Para llegar a esa instancia deberán pasar primero por los campeonatos continentales. Los dos equipos mejor ubicados de cada región avanzarán a una Q-Series de diez selecciones, que repartirá los últimos lugares disponibles para Los Ángeles 2028.
México, sin embargo, puede evitar ese recorrido.
Después de perder su primer partido del Mundial precisamente cuando estaba a un paso de la final, la número uno del mundo tendrá ante Gran Bretaña otra oportunidad inmediata: ganar el bronce y convertirse en una de las primeras selecciones clasificadas al debut olímpico del flag football.