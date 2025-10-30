México cierra Mundial de Taekwondo sin preseas y comienza el camino a Los Ángeles 2028 en crisis
La Selección Mexicana de Taekwondo —que alguna vez brilló como una de las disciplinas más exitosas en México— obtuvo una actuación sin medallas en el Campeonato Mundial de la especialidad Wuxi 2025, en China, en el inicio del ciclo olímpico a Los Ángeles 2028.
Esta participación es comparable a la del Campeonato del Mundo 2011, que celebró en Gyeongju, Corea del Sur, donde México concluyó su participación sin preseas, uno año previo a los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
El campeón olímpico Guillermo Pérez califica esta actuación como “una participación triste” de la delegación mexicana después de no conseguir podios en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y tampoco en París 2024. "Creo que ya viene precediendo resultados malos y ahora se cierra este Campeonato Mundial también sin preseas. Y lo que más nos sorprende es que es un equipo que le faltó un poco de carácter y determinación”, señala Guillermo en entrevista vía telefónica.
Solo tres taekwondoínes llegaron a la ronda de Octavos de final. El triple medallista mundial Carlos Sansores, era quien llegaba con mayores expectativas y fue eliminado 2-1 ante Beibarys Kablan de Kazajistán, quedando sin posibilidad de podio.
“Yo entiendo que es el máximo nivel, pero en general creo que tenemos que reestructurar el trabajo que se viene haciendo en selecciones nacionales".- Guillermo Pérez, campeón olímpico
Guillermo enfatiza en la necesidad de reestructurar el trabajo en las selecciones nacionales, incluyendo el cuerpo de entrenadores —encabezado por René Lizárraga— para implementar un proyecto fuerte de cara a los próximos Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032.
México quedó por debajo de países como Australia, Azerbaiyán, Croacia, España, Grecia, Nigeria, Polonia y Ucrania, que obtuvieron al menos una medalla. Turquía se alzó con el título con un total de 6 medallas: 3 oros, 2 platas y 1 bronce. Después le escoltó en el medallero República de Corea y Brasil.
Actualmente, Guillermo observa que muchos jóvenes, a pesar de tener experiencia en su segundo o tercer mundial, no han logrado resultados. Por ello, subraya la importancia de buscar entrenadores con experiencia que puedan inyectar ese carácter, debido a que los entrenadores jóvenes actuales no son los más idóneos para manejar una Selección Nacional.
"Sin duda es un desempeño pobre para el equipo mexicano, pero eso nos tiene que ayudar, nos tiene que enseñar. El equipo tiene que levantarse de los fracasos y resurgir para buscar tener mejores resultados y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y cambiemos la cara a este resultado que se dio el día de hoy", enfatiza el campeón olímpico mexicano.
"Tiene que haber un cambio fuerte, se tiene que reestructurar todo el cuerpo de entrenadores y el cuerpo de la dirección técnica que está manejando el equipo”.- Guillermo Pérez, campeón olímpico
"Es muy importante una renovación y se hable de un proyecto fuerte para encaminar al equipo a Los Ángeles 2028 y después vendrá Brisbane 2032”.- Guillermo Pérez, campeón olímpico
Pérez impulsa modelo regional para el taekwondo
Propone un cambio fundamental en la estructura del equipo nacional de taekwondo de México, sugiriendo que, al igual que en otros países, se debería pasar de un modelo de "equipo" centralizado a trabajar "por regiones".
Esta propuesta surge en el contexto de la carencia de resultados de México en el Campeonato Mundial y en las últimas dos ediciones de Juegos Olímpicos ––donde no se obtuvieron medallas––, y la necesidad de tomar "determinaciones importantes". Además, de un "fogueo" internacional más allá de América, que ha sido insuficiente en los últimos 10 o 12 años y ha limitado el nivel competitivo del equipo.
Habla de la importancia de reestructurar el trabajo del equipo nacional, priorizando a los equipos juvenil y de primera fuerza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 a corto plazo, y apoyando a los cadetes para los Juegos Olímpicos de Brisbane en 2032 a mediano y largo plazo.
En los últimos Campeonatos del Mundo México logró tres medallas en Manchester 2019; seis, en Guadalajara 2022 y dos en Bakú 2023. La última medalla olímpica en esta disciplina la consiguió la triple medallista olímpica y mundial María del Rosario Espinoza, en Río 2016. México tiene una cosecha de 7 medallas olímpicas a lo largo de su historia.