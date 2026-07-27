México domina en Taekwondo con tres oros en Juegos Centroamericanos 2026
La delegación mexicana vivió una jornada dorada sobre el tatami, consumando tres medallas de oro en Taekwondo dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Además, cosechó otros tres metales en la disciplina para colocarse en lo más alto del medallero general.
Este domingo 26 de julio, se disputaron medallas en un total de seis categorías diferentes dentro de las actividades de este deporte de combate. En todas y cada una de estas con presencia mexicana en las finales por el podio.
Por parte de la rama femenil, el primer triunfo llegó en la división de –53 kilogramos. Ahí, Nadia Ferreira le tocó medirse en la final a Marlyn Pérez de Cuba a quien derrotó con un marcador de 2-0 para hacer sonar el himno nacional.
Sin embargo, no fue la única mujer en dejar huella. La olímpica Daniela Souza también alcanzó el combate por la presea dorada, pero en la categoría de -49 kilos. En su caso, le tocó enfrentara a la colombiana Andrea Ramírez, a que venció por 2-0 para llevarse los máximos honores.
En tanto, en la rama varonil, quien respondió por México fue Zaid Yael Pérez. El originario de Ciudad de México, sumó el tercer oro del día, venciendo en la final de -58 kilos al venezolano Johel Díaz.
México también sumó 2 platas y 1 bronce
Pero los éxitos de la delegación mexicana no terminaron ahí. Dos atletas más lograron subir al podio con la medalla de plata. El primero fue David Millán, que le plantó cara al en la final de –63 kilos varonil al venezolano Yohandri Granado, vendiendo cara la derrota con un marcador de 1-2. Mismo caso para Fernanda Hernández, que cayó por un marcador de 0-2 ante Jaycee Bassett de Costa Rica en la final femenil de -46 kilos.
Por último, Sebastián Echavarri consiguió una última presea de bronce en la jornada. El taekwondoí mexicano, tras en duelo aguerrido que terminó 2-1, se impuso por el tercer lugar de la división de -54 kilogramos varoniles.
Medallero al momento
Con estos resultados, México se reafirma como líder general de los juegos, con 16 medallas de oro, 15 de plata y 12 de bronce, sumando un total de 43 preseas.
- México: 16 medallas de oro, 15 de plata y 12 de bronce (Total: 43 medallas)
- Colombia: 6 medallas de oro, 8 de plata y 5 de bronce (Total: 19 medallas)
- Cuba: 6 medallas de oro, 2 de plata y 6 de bronce (Total: 14 medallas)