México Femenil derrota a Italia y avanza a cuartos de final en el Mundial de Flag Football
La Selección Mexicana femenil de flag football aseguró su pase a los cuartos de final del Campeonato Mundial 2026, con sede en Alemania, tras vencer a Italia con un ajustado marcador de 14-12. El partido resultó muy parejo de principio a fin, pero las jugadoras nacionales lograron conservar la ventaja para continuar firmes en la búsqueda del título.
A pesar de iniciar la competencia como las grandes favoritas y liderar el ranking global, el equipo tricolor enfrentó dificultades inesperadas contra la escuadra europea.
La ofensiva, que normalmente destaca por su rapidez y precisión, tuvo problemas para ejecutar sus jugadas en momentos clave. Estas fallas permitieron a las italianas mantener el duelo cerrado hasta los últimos segundos.
Este resultado deja una sensación de contrastes para el representativo nacional. Por una parte, alcanzaron la meta inmediata de avanzar de ronda.
Por otra, el grupo tiene claro que su nivel debe subir de forma considerable. Cabe recordar que este torneo sirve como preparación principal rumbo al gran debut de este deporte en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
En la siguiente etapa de eliminación directa ya no hay espacio para errores. El próximo obstáculo para México será la Selección de España, un rival que llegará con ganas de revancha tras perder contra Estados Unidos.
Las mexicanas necesitan corregir sus detalles tácticos de inmediato para evitar sorpresas y acercarse a la medalla de oro.