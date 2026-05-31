México gana la Copa de Naciones de Salto Ecuestre en Roma tras 78 años de espera
Con una actuación excepcional, el equipo nacional de salto ecuestre logró una victoria histórica al coronarse en la prestigiosa Copa de Naciones CSIO5*, celebrada en la clásica Piazza di Siena, una hazaña deportiva que rompe una sequía de 78 años y coloca al deporte mexicano por encima de potencias absolutas como Alemania y Gran Bretaña.
La última vez que México conquistó esta epopeya romana fue en 1948.
El equipo tricolor, bajo la guía del chef d’équipe canadiense Mark Laskin, tuvo un fin de semana de ensueño. Los cuatro jinetes mexicanos demostraron temple y una precisión quirúrgica frente a los exigentes obstáculos de 1.60 metros de altura. La alineación lució de la siguiente manera:
- Carlos Hank Guerreiro a bordo del caballo H5 Shaq Attack.
- Fernando Martínez Sommer en compañía de Joep.
- Andrés Azcárraga al mando de Contendros 2.
- Patricio Pasquel junto a Chakkalou PS.
Después de dos rondas de extrema dificultad, México fue el único país que terminó con un marcador inmaculado de cero penalizaciones. Carlos Hank y Fernando Martínez firmaron espectaculares recorridos limpios consecutivos. Andrés Azcárraga, por su parte, hizo un trabajo fundamental en la fase inicial para mantener al equipo a flote. Para definir al campeón absoluto, el torneo exigió un dramático jump-off contra Alemania, nación que logró empatar la cima en el último suspiro de la ronda regular.
Alemania es un rival siempre temible. El equipo europeo forzó el desempate gracias a las brillantes participaciones de Sophie Hinners y Jörne Sprehe. Para el duelo definitivo, los germanos apostaron por su mejor hombre: Richard Vogel, actual número tres del mundo, a lomos de Gangster Montdesir.
Vogel es famoso por su velocidad abrumadora; sin embargo, la presión le jugó una mala pasada. Derribó el último obstáculo, sumó cuatro puntos de castigo y detuvo el cronómetro en 39.99 segundos.
El turno de la gloria recayó sobre los hombros de Patricio Pasquel. El mexicano entendió la misión a la perfección: el equipo necesitaba un recorrido cerebral, seguro y sin faltas. Junto a Chakkalou PS, Pasquel ejecutó un trayecto impoluto. Con un tiempo de 45.91 segundos y cero penalizaciones, el jinete aseguró la presea dorada.
El peso de la historia
En 1948, el mítico equipo del general Humberto Mariles, junto a Rubén Uriza y Alberto Ramos, dominó esta misma justa antes de conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres. Las comparaciones resultan halagadoras e inevitables, pero Mark Laskin prefiere mantener la calma, aunque sin ocultar su inmensa alegría.
“No estoy simplemente satisfecho, estoy absolutamente feliz. Normalmente analizo a mi equipo sin comparaciones, y la actuación de hoy nos permite ser muy optimistas. Hasta los últimos momentos de la prueba nos concentramos exclusivamente en nuestro rendimiento. Sabíamos que en una competición de este nivel podía ocurrir cualquier cosa. Debo reconocer, sin embargo, que enfrentarnos a Alemania nos motivó aún más para rendir al máximo. Como entrenador, confío plenamente en mis jinetes. Sé que puedo contar con ellos cada día y hoy han demostrado su calidad. Espero el mismo compromiso de cara al Campeonato del Mundo de Aachen, al que acudiremos con grandes expectativas”, dijo Laskin a World of Show Jumping.