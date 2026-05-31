México gana la Copa de Naciones de Salto Ecuestre en Roma tras 78 años de espera

#Equitación 🐴



¡CAMPEONES! 🏆



México 🇲🇽 se coronó campeón hoy de la prestigiosa Copa de Naciones de Salto en Piazza di Siena 🇮🇹, la última ocasión había sido en 1948



El equipo fue conformado por Mark Laskin, Andrés Azcárraga, Carlos Hank, Patricio Pasquel y Fernándo Martínez pic.twitter.com/0USecmXpor