México hace historia en Dakar 2026: Resumen, medallero y actuaciones destacadas

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, celebrados en Senegal del 31 de octubre al 13 de noviembre, marcan un hito al ser la primera justa olímpica en territorio africano.

Al corte de este miércoles 11 de noviembre de 2026, a escasos días de su clausura, la delegación mexicana ha firmado una actuación histórica, superando su récord numérico de medallas en una sola edición y demostrando un avance sustancial en disciplinas poco tradicionales para el país.

Hasta el momento, la representación azteca acumula un total de 13 medallas: tres de plata y diez de bronce.

Esta cifra rompe de manera oficial la marca previa de 12 preseas (tres oros, tres platas y seis bronces) obtenida en los Juegos de Buenos Aires 2018, estableciendo un nuevo estándar de volumen para el deporte juvenil nacional.

A nivel mundial, la tabla general de Dakar 2026 evidencia el dominio de las potencias asiáticas y de Europa del Este.

Al 11 de noviembre, la República Popular China lidera de manera absoluta la clasificación con un total de 28 metales: 15 de oro, ocho de plata y cinco de bronce.

En la segunda posición se encuentra Japón, sumando nueve oros, siete platas y siete bronces, mientras que la Federación de Rusia ocupa el tercer peldaño con ocho oros, cuatro platas y un bronce.

Mención especial merece el desempeño de Senegal, el país anfitrión, que ha sabido capitalizar su localía para ubicarse en el sexto lugar global con cinco oros y cuatro bronces, logrando de esta forma sus primeras medallas en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Las mejores actuaciones mexicanas

El éxito de México en Dakar 2026 se caracteriza por la inédita diversificación de sus triunfos.

En la natación, un deporte en el que México padecía una profunda sequía de podios olímpicos a nivel juvenil, el regiomontano Daniel Saborío, de 17 años, hizo historia al colgarse dos medallas de bronce.

Saborío subió al podio en los 400 metros libres (3:52.72 minutos) el 3 de noviembre, y repitió la hazaña en los 200 metros libres (1:49.68 minutos) el 6 de noviembre, consolidándose como la gran promesa acuática del país. A este logro se sumó la tapatía Victoria Fernanda García, quien con apenas 14 años ganó el bronce en los 50 metros estilo mariposa con un tiempo de 27.49 segundos, quedando a solo 21 centésimas de la medalla de oro ganada por la rusa Serafima Fokina.

El atletismo en las pruebas de campo también entregó alegrías sin precedentes. E

l 10 de noviembre, el queretano Carlo Cruz Tovar se proclamó subcampeón olímpico juvenil al ganar la medalla de plata en el salto con garrocha, logrando superar la barrera de los 4.85 metros en su primer intento.

En los lanzamientos, la tamaulipeca Alison Salinas obtuvo bronce en lanzamiento de martillo con una poderosa marca de 61.52 metros, mientras que, días antes, Kendra Duany logró el tercer lugar en lanzamiento de disco con 48.44 metros.

Los deportes de combate reafirmaron su estatus como el principal soporte histórico de la delegación.

En el taekwondo, México impuso un récord al conseguir tres medallas individuales en una misma edición de los Juegos de la Juventud. Guillermo Cortés, tricampeón mundial junior, se colgó la medalla de plata en la categoría de -63 kg tras una trepidante final (1-2) contra el jordano Abdallah Alzawahra.

DOS MEDALLAS PARA MÉXICO, DOS HISTORIAS DE ORGULLO 🇲🇽🥋



Guillermo Cortés se colgó la plata en -63 kg y Aline Herrera conquistó el bronce en -55 kg, las primeras preseas mexicanas del taekwondo en Dakar 2026



Aunque fueron por más, se van felices y agradecidos por el resultado y… pic.twitter.com/x4ujUoVkUN — Claro Sports (@ClaroSports) November 10, 2026

Por su parte, Aline Herrera (-55 kg) y Jorge Martínez (-73 kg) aportaron medallas de bronce tras llegar a sus respectivas rondas de semifinales. El boxeo no se quedó atrás, sumando este 11 de noviembre dos bronces más al medallero cortesía de Alan Ocampo (-50 kg) y Jorge Luis Nieblas (-70 kg) tras disputar duros combates contra Irlanda y Kazajistán, respectivamente.

Finalmente, la incursión mexicana en las nuevas y dinámicas disciplinas del programa olímpico demostró la resiliencia y adaptabilidad del talento nacional.

La oaxaqueña Karen Ríos se adjudicó una sufrida medalla de plata en la lucha de playa femenil (-45 kg) luego de una polémica revisión arbitral en su final contra la local Ndeye Diatta, y el equipo mixto de beisbol 5 ofreció un gran espectáculo al vencer a Kenia (2-1) para quedarse con el codiciado metal de bronce.

Esta juventud se perfila como la piedra angular del deporte mexicano de alto rendimiento de cara a los máximos ciclos olímpicos absolutos de Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032.