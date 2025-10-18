México inicia en el Mundial de Gimnasia el camino rumbo a Los Ángeles 2028
Con un equipo femenil que combina experiencia y juventud, y una rama varonil en proceso de reconstrucción, México ve en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística 2025 algo más que una competencia: es el inicio de un nuevo ciclo olímpico que apunta a clasificar por equipos en la rama femenil a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
El equipo femenil está conformado por Natalia Escalera, quien debutó el año pasado en los Juegos Olímpicos de París 2024; Victoria Mata, Paulina Guerra y Mariangela Flores, quien competirá en su primer Campeonato Mundial. Para la jueza internacional Claudia Esteva, este grupo representa "una semilla que puede crecer si se mantiene unida durante el ciclo". El evento internacional se celebrará del 19 al 25 de octubre en Yakarta, Indonesia.
“Este evento puede marcar el comienzo de un ciclo exitoso para México. La combinación de nuevas generaciones con gimnastas consolidadas es una base ideal para pensar en una clasificación por equipos a 2028”, expresa Claudia Esteva en entrevista vía telefónica.
En la rama varonil, México contará con Isaac Núñez, Rodrigo Gómez, Mario Rojas y Diego Jaime. Aunque el objetivo a corto plazo no es la clasificación por equipos, Esteva enfatiza la importancia de recuperar terreno.
Aunque el Mundial 2025 será altamente competitivo, México llega con Natalia Escalera como una de sus cartas fuertes y quien podría entrar en una final de salto o piso. Paulina Guerra también genera expectativas tras su actuación en una Copa del Mundo, donde alcanzó la final de viga, su aparato más fuerte, y un buen desempeño en el Campeonato Panamericano de Panamá.
Aun así, el panorama no es sencillo. México se enfrentará a potencias como Estados Unidos, China, Rusia y Japón, lo que hace que cada punto cuente.
“No está tan fácil, pero hay oportunidades. Hay que aprovechar que muchas figuras internacionales están en receso tras el ciclo olímpico”, señala la especialista.
Este Mundial también marca un cambio importante en la filosofía de competencia. La Federación Internacional de Gimnasia (FIG) ha reforzado la importancia de la presentación artística. El nuevo reglamento permite penalizaciones de hasta 1.3 puntos si no hay coherencia entre la música, los movimientos y la interpretación.
"Es un equipo que puede dejar buena huella y que nos va a dejar una base para buscar esa deseada clasificación por equipos femenil".- Claudia Esteva, jueza internacional
La Federación Internacional hace énfasis en la presentación artística, buscando rutinas con un toque artístico que se había perdido y penalizando la falta de un "sello coreográfico".
México no parte como favorito en este Campeonato Mundial, pero llega con un proyecto claro: formar un equipo competitivo rumbo a 2028. Con líderes como Escalera y nuevas caras como Flores, y un enfoque más integral de la gimnasia artística, este Mundial puede marcar el inicio de una nueva etapa para el país en el escenario internacional.