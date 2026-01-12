México queda en ruta a Milano-Cortina 2026 tras abanderamiento en Palacio Nacional
La delegación mexicana que competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, programados del 6 al 22 de febrero en Italia, fue abanderada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en una ceremonia realizada en Palacio Nacional.
Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria entregó el lábaro patrio a Donovan Carrillo, patinador artístico, y a la esquiadora alpina Sarah Schleper, quienes fueron designados como los abanderados de México para la ceremonia inaugural de la justa invernal.
El acto contó con la presencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo; la presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá Izguerra, y la jefa de misión, Ana Luisa Aguilar.
En su intervención, Rommel Pacheco subrayó el desafío que representa competir en deportes dominados históricamente por potencias invernales y reconoció el esfuerzo de los atletas mexicanos por mantenerse en la élite internacional.
“Desde la CONADE, con el respaldo del Gobierno de México que encabeza nuestra presidenta, y en coordinación con el Comité Olímpico Mexicano, reiteramos nuestro compromiso de acompañarlos, apoyarlos y reconocerlos. Hoy es un día histórico, porque es la primera vez que una mujer presidenta encabeza un abanderamiento rumbo a unos Juegos Olímpicos de Invierno”, expresó.
La delegación mexicana estará integrada por cuatro atletas. Donovan Carrillo disputará sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno, mientras que Sarah Schleper participará en su séptima cita olímpica, consolidándose como una de las figuras más experimentadas del olimpismo mexicano. A ellos se suman Allan Corona y Regina Martínez, especialistas en esquí cross country, quienes harán su debut en una justa olímpica.
Con el abanderamiento en Palacio Nacional, México inicia de manera formal su cuenta regresiva rumbo a Milano-Cortina 2026, donde buscará seguir ampliando su presencia en el escenario del olimpismo invernal.