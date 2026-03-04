México revierte la cancelación de la Copa del Mundo de Clavados
Lo que comenzó como una cancelación que parecía definitiva terminó en una operación contrarreloj que permitió a México mantener la Copa del Mundo de Clavados dentro del calendario de la World Aquatics.
Esta recuperación se dio en 48 horas. El máximo organismo de los deportes acuáticos había retirado la segunda parada del serial 2026, prevista del 5 al 8 de marzo, en el Centro Acuático Metropolitano en Zapopan.
La decisión se tomaba por los hechos de violencia ocurridos en Jalisco, después World Aquatics mencionó dificultades relacionadas con trámites en embajadas que podrían impedir la llegada oportuna de algunas delegaciones.
La Conade, dirigida por Rommel Pacheco, junto con el Code Jalisco, el Gobierno Estatal, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Comité Olímpico Mexicano realizaron las negociaciones para conservar la sede en el país, aunque fuera necesario ajustar fechas o evaluar otra ciudad.
Estas gestiones incluyeron diálogo directo con representantes internacionales. Rommel Pacheco viajó a Canadá junto con autoridades deportivas de Jalisco para sostener reuniones con delegaciones y entrenadores, escuchar preocupaciones y ofrecer garantías logísticas y de seguridad.
El estatus pasó de estar cancelado a reprogramado. Aún no se ha confirmado la nueva fecha ni la sede definitiva.
En paralelo, Jalisco mantiene su apuesta por el Complejo Acuático Metropolitano, considerado el único recinto en la entidad con la infraestructura necesaria para un certamen de esa magnitud.
Sin embargo, ante la resistencia de algunas delegaciones ––entre ellas las de China–– potencia en clavados, se han explorado alternativas como la Alberca Olímpica Francisco Márquez, en la Ciudad de México o Veracruz y hasta Yucatán.
La prioridad de las autoridades deportivas mexicanas es que el país conserve la organización del evento, incluso si la sede cambia.