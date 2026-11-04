México rompe récord mundial y gana oro en relevo femenil de natación para personas con síndrome de Down

México consiguió una medalla de oro e impuso un nuevo récord mundial en el Campeonato Mundial de Natación para Personas con Síndrome de Down, celebrado en Albufeira, Portugal. Mariana Escamilla, Dunia Camacho, María Guadalupe Cárdenas Pérez y Paola Veloz ganaron el relevo femenil de 4×200 metros libres con un tiempo de 12:29.15 minutos, este martes. El campeonato reúne a 172 nadadores de 24 países, entre ellos diez representantes mexicanos.

Las mexicanas mejoraron por 20.60 segundos el récord mundial anterior de 12:49.75, establecido por Gran Bretaña en 2025. La nueva marca corresponde a la categoría T21, una de las clasificaciones utilizadas por la organización.

Dunia Camacho abrió el relevo con un tiempo de 3:03.48 minutos, seguida por Guadalupe Cárdenas, con 3:09.75, y Mariana Escamilla, con 3:11.16. Paola Veloz completó los últimos 200 metros en 3:04.76.

Gran Bretaña también mejoró su antigua marca, pero terminó segunda con 12:37.78, a 8.63 segundos de México. Estados Unidos consiguió el bronce con 14:03.05.

La delegación mexicana obtuvo otras dos medallas en los 800 metros libres femeniles. Dunia Camacho terminó segunda con 13:04.66 minutos, detrás de la británica Scarlett Jones, quien ganó con 13:00.88. Paola Veloz consiguió el bronce con 13:15.25.

Camacho, de 38 años, también estableció un récord mundial en la categoría Máster 2. Ambas mexicanas sumaron así una medalla individual al oro conseguido en el relevo.

En otras pruebas, Mariana Escamilla consiguió la plata en los 100 metros dorso con 1:35.81 minutos, detrás de la británica Caitlin Hatfield, quien ganó con 1:34.43. Giovanni Flores Hernández obtuvo el bronce en los 800 metros libres varoniles al marcar 12:29.72.

Camacho y Escamilla ya contaban con experiencia internacional. En los Juegos de la Trisomía de Antalya 2024, Camacho consiguió un oro y tres platas, mientras que Escamilla ganó tres bronces.

Con los resultados del martes, México llegó a diez medallas en Portugal: dos de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce.

Antes de viajar al campeonato, el entrenador nacional Orlando Ibarra declaró a la CONADE: “La selección buscará consolidar su posición internacional, superar sus resultados anteriores y representar a México con orgullo”.

En Antalya 2024, México terminó tercero en natación con 18 medallas: una de oro, nueve de plata y ocho de bronce.

Los diez nadadores mexicanos continuarán compitiendo este 5 y 6 de noviembre. La próxima edición del Mundial está programada del 19 al 26 de marzo de 2028 en Tampico, Tamaulipas, como parte de los Juegos Mundiales de la Trisomía.