La selección femenil mexicana sella su pase a Los Ángeles tras conquistar el bronce en el Mundial de Flag Football
La selección femenil mexicana de flag football conquistó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de la IFAF 2026, celebrado en Düsseldorf, Alemania.
Con este triunfo, la escuadra nacional aseguró su clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde esta disciplina hará su esperado debut oficial bajo los aros olímpicos.
El conjunto tricolor superó a Gran Bretaña con un apretado marcador de 20-19 en el partido por el tercer lugar. Las jugadoras mexicanas saltaron al campo tras caer ante Canadá en las semifinales el día anterior.
Desde el inicio del cotejo, México impuso sus condiciones mediante una ofensiva versátil.
La mariscal de campo Diana Flores abrió el marcador rápidamente, a la par de una sólida defensiva que logró intercepciones oportunas durante las primeras series de las británicas. Posteriormente, Andy Martínez y Yaritza Morales sumaron puntos cruciales para enviar al equipo al descanso con una cómoda ventaja de 20-6.
En la segunda mitad, el cuadro europeo reaccionó con ímpetu. Guiadas por Angélica Tait, las jugadoras de Gran Bretaña recortaron la distancia en el tablero hasta colocarse a una sola unidad del empate. Sin embargo, la defensa mexicana mantuvo la compostura en los minutos finales, frenó los embates rivales y selló la victoria definitiva ante la presión constante de sus adversarias
Este histórico resultado consolida a México como una potencia indiscutible en el flag football a nivel internacional. El pase a Los Ángeles 2028 representa la culminación de un proceso meticuloso de preparación y garantiza la presencia del talento azteca en el evento deportivo, perfilándose desde ahora como una escuadra aspirante a subir al podio.
El equipo varonil se queda a un paso de la clasificación
La historia fue distinta para la rama varonil, que padeció un doloroso revés en su respectivo encuentro por el tercer lugar. Los mexicanos cayeron 26-34 ante la escuadra canadiense en un partido intenso que requirió prórroga para encontrar a un ganador. Tras perder en semifinales contra Estados Unidos, el equipo anhelaba el premio de consolación y la cuota olímpica.
Luego de una primera mitad igualada a seis puntos, México tomó ventaja al final del tiempo regular; sin embargo, los canadienses empataron el marcador con apenas 17 segundos en el reloj. En el tiempo extra, Canadá anotó primero y una intercepción a Diego Pérez sentenció el partido.
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