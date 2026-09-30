México vuelve al calendario UCI: regresa la Vuelta y habrá cuatro competencias en enero

México recuperará en 2027 una carrera por etapas dentro del calendario internacional del ciclismo. La Vuelta a México volverá bajo el nombre de Mex-Tour del 19 al 23 de enero, confirmó este miércoles Bernardo de la Garza, presidente de la Unión Ciclista de México (UCMEX).

El anuncio va más allá de recuperar una competencia que no se disputa desde 2015. Durante enero, México tendrá dos pruebas internacionales reconocidas por la Unión Ciclista Internacional y dos campeonatos nacionales, una concentración de eventos con la que UCMEX pretende devolver al país al circuito competitivo de ruta y pista.

El calendario comenzará con el II Campeonato Nacional de Ruta, del 8 al 10 de enero. Una semana después, el 17, se disputará la Clásica de la República, una carrera de un día registrada como categoría UCI 1.1. Dos días más tarde arrancará el Mex-Tour, con cinco jornadas consecutivas hasta el 23 de enero, y el mes terminará con el II Campeonato Nacional de Pista, programado del 26 al 31.

El cambio más importante está en la categoría con la que regresará la Vuelta. La última edición, disputada en 2015, tuvo clasificación UCI 2.2; el Mex-Tour aparece ahora como 2.1, un escalón superior dentro de los circuitos continentales de la UCI. Aquella carrera de 2015 se disputó en seis etapas y terminó con el colombiano Francisco Colorado como ganador de la clasificación general.

La diferencia no es únicamente de nombre. El reglamento vigente de la UCI permite que en las pruebas 1.1 y 2.1 hasta el 50% de los equipos participantes sean UCI WorldTeams, la máxima categoría del ciclismo profesional. También pueden competir ProTeams, equipos continentales y selecciones nacionales. Las carreras 2.2, como la última Vuelta a México, no tienen esa misma apertura a los WorldTeams.

Eso abre la puerta para que México pueda recibir nuevamente a algunas de las principales escuadras del mundo. Por ahora, sin embargo, no existe una lista oficial de participantes y tampoco está confirmada la presencia de Isaac del Toro ni del UAE Team Emirates. La decisión sobre el calendario del mexicano corresponde finalmente a su equipo.

La posibilidad de verlo competir en el país ha acompañado al proyecto desde que comenzó a hablarse públicamente del regreso de la Vuelta. El auge internacional de Del Toro coincide además con la reconstrucción institucional del ciclismo mexicano y con la recuperación de competencias internacionales dentro del territorio nacional.

El regreso también recupera una prueba con casi ocho décadas de historia. La primera Vuelta a México se celebró en 1948, inspirada en carreras como el Tour de Francia y el Giro de Italia. Su calendario fue intermitente durante décadas hasta su última aparición en 2015. Entre sus campeones aparecen mexicanos como Ángel Romero y Raúl Alcalá, además de corredores internacionales como Laurent Fignon.

Todavía quedan elementos centrales por conocer para la edición de 2027. UCMEX no ha presentado la ruta definitiva del Mex-Tour ni las ciudades que recibirán las cinco etapas, y tampoco ha anunciado las escuadras invitadas. En semanas anteriores se había hablado de un posible paso por La Malinche y de un cierre en la Ciudad de México, pero esos detalles no formaron parte de la confirmación de este miércoles.

Lo que ya quedó definido es el espacio de México dentro del arranque de la temporada. Después del Mex-Tour, el calendario latinoamericano continuará con el regreso del Tour Colombia, previsto del 26 al 31 de enero también como categoría 2.1. La cercanía de ambas pruebas permitiría a equipos internacionales disputar las dos carreras durante un mismo viaje por la región.

Once años después de la última Vuelta, México no recupera solamente una carrera: recupera una ventana para volver a recibir al pelotón profesional internacional. La dimensión que alcance dependerá ahora de la ruta, los equipos que acepten la invitación y de si el mejor ciclista mexicano del momento puede estar en la salida.