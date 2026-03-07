México, con Yareli Acevedo y Sofía Arreola, bronce en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista
Las ciclistas mexicanas Yareli Acevedo y Sofía Arreola conquistaron la medalla de bronce en la prueba Madison, dentro de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista, que se lleva a cabo en Perth, Australia.
Las campeonas panamericanas lograron este importante resultado al acumular 19 unidades en la prueba que pertenece al calendario olímpico, dejando atrás a rivales de alto calibre, como Alemania, Italia, Hong Kong, Chequia y España.
La victoria fue para Japón, que se llevó la medalla de oro tras dominar los sprints puntuables y controlar el ritmo de la carrera en los momentos clave. La plata correspondió al equipo de Australia, que aprovechó su condición de local para mantenerse en la pelea por el triunfo hasta las últimas vueltas. México completó el podio gracias a la coordinación y estrategia de Acevedo y Arreola en los relevos característicos de esta modalidad.
Yareli Acevedo, campeona del mundo en la carrera por puntos, subió al podio por segunda ocasión, tras llevarse el oro el viernes 6 de marzo en la especialidad de eliminación.
El resultado representa un nuevo logro para la dupla mexicana, que en los últimos años se ha consolidado como una de las parejas más competitivas del continente en el madison. Acevedo, originaria de la Ciudad de México, llega además como una de las figuras del ciclismo de pista tras convertirse en campeona mundial en la carrera por puntos en 2025, mientras que Arreola aporta experiencia y consistencia en pruebas de medio fondo.
Resultados – Madison femenil
- Japón — Medalla de oro
- Australia — Medalla de plata
- México (Yareli Acevedo / Sofía Arreola) — Medalla de bronce
- Alemania
- Italia
- Gran Bretaña