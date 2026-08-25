Mía y Lía Cueva conquistan el oro para México en el Mundial Juvenil de Clavados
Las hermanas Mía y Lía Cueva volvieron a poner a México en lo más alto del podio al conquistar la medalla de oro en la prueba de trampolín de tres metros sincronizados femenil, categoría 14-18 años, durante el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados Rijeka 2026. Las jaliscienses obtuvieron una puntuación de 283.02 unidades para quedarse con el primer lugar.
Las mexicanas mantuvieron una actuación consistente a lo largo de la competencia y, aunque después de la segunda ronda se encontraban por debajo de las representantes de Canadá, recuperaron el liderato tras un error de las canadienses en su tercer salto. Mía y Lía conservaron la primera posición en sus tres ejecuciones restantes para asegurar el título mundial juvenil. La plata fue para las rusas Viktoria Kazantaseva y Nadezhda Trifonova, mientras que Canadá completó el podio con Lila Stewart y Mackenzie-Mai Van Houtte-Cachero.
El resultado representa la segunda medalla de Mía y Lía Cueva en esta edición del campeonato, después de que Mía conquistara el oro y Lía la plata en la prueba individual de trampolín de un metro. En aquella competencia, las gemelas protagonizaron un 1-2 para México, con Mía sumando 335.45 puntos y Lía 335.40, apenas cinco centésimas por detrás.
Con el triunfo de las hermanas Cueva, México llegó a seis medallas en el Mundial Juvenil de Clavados, con dos oros, tres platas y un bronce. Entre los otros resultados destacados se encuentra la plata conseguida por Adriana Torres y Suri Cueva en plataforma de 10 metros sincronizados, además del bronce de Rut Páez en trampolín de un metro y la plata del equipo mexicano en la prueba mixta de la categoría 14-18 años.
Las actuaciones de Mía y Lía confirman el crecimiento de una de las duplas juveniles más prometedoras de los clavados mexicanos. Las gemelas ya habían conseguido la medalla de bronce en trampolín sincronizado de tres metros durante el Mundial de Singapur 2025 y también fueron campeonas panamericanas junior, por lo que su desempeño en Rijeka refuerza las expectativas que existen sobre ellas rumbo al ciclo olímpico de Los Ángeles 2028.