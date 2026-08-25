Mía y Lía Cueva conquistan el oro para México en el Mundial Juvenil de Clavados

🇲🇽🥇| Campeonato Mundial Juvenil de Clavados 2026



Las gemelas campeonas panamericanas junior, Lía Cueva y Mia Cueva, suben a lo más alto del podio en sincronizados de trampolín 3m femenil con 283.02 puntos, Grupos A-B, del Mundial Juvenil de Clavados 2026. pic.twitter.com/TTEy4ajTQe