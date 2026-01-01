Michael Phelps es honrado con el Premio Muhammad Ali Legacy 2025 de Sports Illustrated.
Por Tim Layden
En el otoño de 2015 viajé a Arizona para cubrir una historia sobre Michael Phelps para Sports Illustrated. En cierto sentido, era un encargo rutinario: Phelps ya era el mejor nadador de la historia y el atleta olímpico más condecorado de todos los tiempos (22 medallas, 18 de oro—números absurdos que él mismo había normalizado), y ahí estaba, ya profundamente metido en la preparación para sus quintos y, casi con certeza, últimos Juegos Olímpicos.
Pero la historia también era otra cosa. Un año antes, Phelps había sido arrestado en su ciudad natal, Baltimore, tras conducir de manera errática a 84 millas por hora en una zona de 45. Dio positivo por deterioro legal y fue acusado de manejar bajo los efectos del alcohol, exceso de velocidad y cruzar líneas dobles de carril. Era su tercera falta en una década de fama (un DWI en 2004, cuando tenía 19 años; y en 2009 fue fotografiado usando una pipa de agua y suspendido tres meses por USA Swimming), pero la más inquietante, no por la velocidad peligrosa ni por el consumo de alcohol, sino porque tenía 29 años.
La juventud ya no era una excusa creíble. Poco después del incidente, Phelps anunció que ingresaría a un centro residencial de tratamiento, pero no compartió detalles sobre qué lo había llevado ahí ni qué se abordaría. Regresó a la natación en la primavera de 2015 y rindió cerca de sus niveles habituales. Respondía algunas preguntas después de las carreras, pero revelaba poco.
Así, la historia que me habían enviado a reportear contenía misterios, aunque no esperaba que Phelps los explicara. Nadó una sólida sesión matutina bajo el calor creciente del desierto en la alberca de Arizona State. Se veía bien, incluso más olímpico de lo habitual a los 30 años, con la espalda y los hombros marcados por círculos de ventosas.
Estaba visiblemente tenso y en forma. Caminamos por la calle hasta un café donde le gustaba desayunar; estaba lleno, así que nos sentamos en una barra angosta frente a una ventana que daba a la banqueta. Phelps pidió tacos de desayuno y un hotcake de piña; yo pedí un omelette. Había mucho ruido y me preocupaba que el entorno caótico y el sentarnos lado a lado no fueran propicios para una charla íntima o siquiera productiva. Me equivoqué.
Durante un rato hablamos con naturalidad del clima de Arizona; de Katie Ledecky; de sus queridos Baltimore Ravens y su amigo Ray Lewis; y, finalmente, de la natación y de su creciente preparación para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Entonces el tono de la entrevista cambió. En decenas de entrevistas y apariciones desde ese día, conforme Phelps se ha convertido en un defensor firme e implacable de la salud mental, ha dicho que le hice una pregunta que lo desbloqueó, aunque no recuerda cuál fue exactamente.
Phelps hablaba de todo lo que había vivido durante el año posterior al incidente y dijo, en resumen: “Una vez que regresé a Baltimore, una vez que salí de terapia, tuve una perspectiva diferente sobre todo”.
Según mi transcripción de la entrevista (la grabación ya no existe), entonces le pregunté: “¿Qué fue diferente?”.
Phelps respondió: “Hubo muchos obstáculos que superé, y uno de ellos fue mi relación con mi padre”.
Ahí estaba. Hablamos otra hora más —no sobre natación, al menos no como esfuerzo atlético—, dos horas al día siguiente, varias veces por teléfono y por mensajes durante las semanas siguientes. Phelps explicó los misterios. Habló de cómo “vivió en una burbuja durante mucho tiempo”. Del abandono que sintió cuando sus padres se separaron y su padre estuvo casi ausente. De lo despectivo que había sido con amigos y familia. De cómo contempló el suicidio. De cómo su tiempo en tratamiento lo puso en el camino para entenderse como un ser humano, no solo como un personaje televisivo que nadaba rápido y ganaba medallas de oro. De todo lo que ahora identifica pública y valientemente como su propia lucha contra la ansiedad y la depresión. Liberó a amigos y familiares para hablar abiertamente conmigo. “Michael me dijo que podía contar la historia real”, dijo Brian Shea, amigo de toda la vida en Baltimore.
Escribí un texto que se publicó en la edición del 16 de noviembre de 2015 de SI, con una portada inquietante y sombría de Phelps, tomada por Simon Bruty. Phelps viste una camiseta de cuello en V; una barba espesa y descuidada cuelga de su barbilla; sus ojos piden comprensión. Es un retrato de vulnerabilidad: un gigante despojado de toda armadura en la plaza pública.
Fue el inicio de la segunda vida de Phelps, de su misión. “Después de esa historia, dejé de esconderme del espejo”, dice Phelps ahora, una década después. “Me sentí, no sé, más ligero”. En agosto de 2016, Phelps portó la bandera estadounidense en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Río —la primera y única vez que asistió mientras competía— y luego ganó cinco medallas de oro y una de plata más. Sus totales llegaron a 23 oros y 28 medallas en total, y buena suerte a los futuros olímpicos que intenten alcanzarlo.
Después, Phelps irrumpió en otro mundo por completo. En los nueve años desde aquellos últimos Juegos —casi una cuarta parte de sus 40 años de vida— ha usado su nombre, su legado y su experiencia para llevar conciencia y defensa del tratamiento de la salud mental al público, combatiendo el estigma y ofreciendo empatía a audiencias que van desde miles de personas en conferencias en India hasta quienes se le acercan de uno en uno en lugares como el supermercado para pedirle ayuda, además de su trabajo con la plataforma de terapia en línea Talkspace.
“Michael Phelps es un ejemplo ideal de cómo marcar la diferencia”, dice Tom Insel, quien fue director del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos entre 2002 y 2015. “Fue uno de los primeros celebridades en alzar la voz”. Otros han seguido su ejemplo —influenciados por Phelps o habilitados por un entorno más receptivo que él ayudó a crear— como la gimnasta Simone Biles, la tenista Naomi Osaka y el veterano de la NBA Kevin Love.
“Crecemos en una sociedad que no habla totalmente libre de estigmas”, dice la psiquiatra Christine Yu Moutier, directora médica de la American Foundation for Suicide Prevention. “Pero esa cultura está cambiando, y Michael Phelps ha sido parte de ese cambio. Somos criaturas sociales. Observamos e imitamos inconscientemente a quienes nos rodean. Usar tu propia historia vivida en el espacio de la salud mental y la prevención del suicidio, como lo ha hecho Michael, es una fuerza enorme para el bien. Ha sido parte de un movimiento de cambio fantástico”.
Por su trabajo en el ámbito de la salud mental, por compartir incansable —y valientemente— un recorrido personal difícil, Michael Phelps es el ganador en 2025 del Premio Legado Muhammad Ali de Sports Illustrated, nombrado así en honor a Ali para reconocer a un atleta actual o retirado que encarne los ideales de deportividad, liderazgo y filantropía como vehículos para cambiar el mundo. Phelps se une a Eunice Kennedy Shriver (2008), Colin Kaepernick (2017), LeBron James (2020) y otros ganadores, así como a los dos homenajeados más recientes: Allyson Felix en 2022 y Dikembe Mutombo, de manera póstuma, en 2024. Phelps recibirá el premio como parte de la celebración de Sportsperson of the Year 2025 de SI, en Las Vegas, el 6 de enero.
Phelps aparece en pantalla para una entrevista en video a principios de diciembre. Hay un hueso gigante —no hay otra forma de describirlo— a su derecha en el encuadre. Es imposible no preguntar por él. “Es un fémur de mamut lanudo”, dice. “Mi esposa [Nicole] y yo lo encontramos en una tienda en Colorado y decidimos que lo necesitábamos para la oficina”. Sonríe como si fuera algo absurdo, pero está bien. Es la sonrisa de aquella portada de hace una década: un hombre desarmado.
Apenas lleva unos días de regreso tras un viaje a Australia, donde tuvo tres apariciones, y a India, donde tuvo una. “Fue una locura en Australia, ¿qué?, ¿25 años desde Sídney [sus primeros Juegos Olímpicos, con apenas 15 años]?”, dice. “Me trajo recuerdos. Claro que hubo preguntas de natación, pero también muchos padres preguntando sobre salud mental, sobre los niños y cómo ayudarlos cuando están luchando”.
Phelps y Nicole tienen cuatro hijos menores de 10 años: Boomer, de 9, que estaba sentado en las gradas de la alberca olímpica en Río viendo a su papá ganar medallas; Nico, que aún no cumple 2; y Beckett, de 7, y Maverick, de 6, en medio. Como todo en el universo de su activismo, sus hijos forman parte de su aprendizaje y de lo que comparte. “Las emociones son una locura y muy ruidosas”, dice. “Nicole y yo hemos implementado la respiración del león [una técnica de yoga], donde toman aire profundo y luego pueden rugir y gritar tan fuerte como puedan. Es mucho. Pero baja los hombros”.
Phelps se quita el gorro de lana azul que cubre su cabeza para subrayar un punto. La barba café de 2015 ahora es entrecana. El corte olímpico ahora llega a los hombros, generalmente recogido en una coleta o un chongo. Es un look. Una declaración. “Me siento cómodo mirándome al espejo y viendo canas en la barba y un chongo”. Pausa. ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Cómo se hizo tan grande el cuarto? “Nunca pensé que aquella historia de 2015 me catapultaría a este mundo”, dice. “Nunca pensé que me pondría en una posición para quizá salvar una vida. Pero he mirado al suicidio, he pensado en ello. Sé que la gente está pasando por eso. Quiero ser un ejemplo de vulnerabilidad y de lo que significa pedir ayuda. Quiero que la gente sepa que está bien no estar bien”.
Fuera de cuadro, Nicole le pasa una nota, citando un informe de 2023 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que determinó que el suicidio fue la segunda causa más común de muerte entre personas de 10 a 34 años, significativamente más entre los hombres. “Carajo”, dice Phelps. “Segunda causa. Ese es mi mayor objetivo. Bajar esa tasa”.
Su camino lo ha llevado a lugares poderosos. En 2019 dio una charla en Microsoft, en Redmond, Washington, detallando su propia vida y su propio dolor. Durante la sesión de preguntas y respuestas, uno de los asistentes se levantó y se abrió por completo frente a cientos de compañeros de trabajo. “Cuando bajé del escenario, estaba literalmente llorando”, dice Phelps. “Me acerqué, lo abracé y hablamos”. Phelps se detiene. “A veces siento que estoy en la cima de una montaña, gritando, y nadie escucha; y luego pasa algo así y pienso: diablos, sí, esto realmente está ayudando”.
En otra ocasión, en un evento patrocinado por Fidelity en Scottsdale, alguien del público le dijo que había considerado el suicidio, pero que escuchar la historia de Phelps lo había hecho retroceder. Le dijeron: “Me salvaste la vida”. Nicole dice: “Eso pesa. Pero Michael lo asume, los abraza y les dice lo valiosos que son”.
“No puedo decirte cuántas interacciones he tenido solo caminando por lugares como el supermercado”, dice Phelps. “La gente se me acerca, vulnerable, y me dice: ‘He tenido muchos altibajos y tú me has ayudado. Gracias’. Eso es poderosísimo”.
Jay Glazer, personalidad de Fox NFL y amigo cercano, dice: “Michael quiere servir. Quiere estar en las trincheras. Esto no es un famoso diciendo ‘oh, estoy ayudando’. No. Él está dentro. Está diciendo: ‘Voy a usar mi dolor para ayudar a otros’. Ese debe ser el mayor logro que un hombre puede alcanzar. Estoy muy orgulloso de él”.
Bob Bowman fue el entrenador de Phelps durante años; fueron inseparables a lo largo de cinco Juegos Olímpicos. Bowman ahora es entrenador en jefe en Texas y el referente para algunos de los mejores nadadores del mundo, incluidos Léon Marchand y Summer McIntosh. Hablan con frecuencia; a veces Bowman le envía capturas de entrenamientos épicos que Phelps hizo en su mejor momento y Phelps responde emocionado: “¡Recuerdo hacer eso!”. Igual de probable es que Bowman lo moleste por un viraje fallado. “Todo sigue ahí”, dice Bowman. Son cercanos de una forma difícil de describir, y Bowman se maravilla del rumbo que ha tomado la vida de Phelps.
“Al principio fue sorprendente”, dice Bowman. “¿Pero ahora? Puedo ver lo gratificante que es para él. Especialmente porque la natación terminó. Se enciende con esto, y realmente le importa. Creo que es tan importante para él porque entiende cómo se relaciona con su propia vida. Y mientras más lo hace, mejor se siente y más quiere hacerlo”. Hay algo más: el trabajo de Phelps genera ondas. Bowman dice que nunca abordó la salud mental cuando Phelps competía porque “no estaba equipado para hacerlo”. Pero ahora, como entrenador universitario y profesional, “él nos ha empoderado para empezar a tratar el tema”.
Allison Schmitt entrenó con Phelps y fue una de sus amigas más cercanas; ganó 10 medallas olímpicas, incluidas cuatro de oro. Hizo pública su propia lucha con la salud mental en la primavera de 2015, tras la muerte por suicidio de su primo de 17 años. “Michael realmente prospera ayudando a otros”, dice Schmitt. “Creo que en algún punto entendió que pasó años lastimado, bajando la cabeza y sin ser escuchado. Ahora entiende y escucha a personas que están gritando pero no saben cómo decir ‘necesito ayuda’”.
Y esto: “He visto muchísimo crecimiento en él”.
Hay una dificultad adicional. Phelps hace este trabajo para el mundo mientras también trabaja en sí mismo. Lo llama su montaña rusa. “Así soy”, dice. “Paso por altibajos”.
El Día de Acción de Gracias fue duro. La casa estuvo llena toda la semana: los niños, Bowman y Schmitt, los padres de Nicole. “Las fiestas siempre me cuestan”, dice Michael. “De niño nunca fueron muy alegres para mí. Así que, en cuanto a la montaña rusa, estas últimas dos o tres semanas han sido como un elevador exprés directo hacia abajo”. Moutier señala: “Cuando las celebridades comparten su experiencia vivida, la respuesta puede ser abrumadora… No son profesionales de la salud mental y no siempre están equipados para asumir esa responsabilidad”.
Él sí tiene apoyo. Familia, amigos y terapeutas. También forma parte de un grupo de mensajes que incluye, entre otros, a Glazer, al entrenador de los Rams Sean McVay, al de los Commanders Dan Quinn y a Dwayne “The Rock” Johnson. “Si alguno está en espiral o pasando por un momento, entramos al grupo y nos hacemos responsables de hablarlo”, dice Phelps. “De ser vulnerables. Siempre hay alguien para contestar la llamada. Comunicar. No aislarse. Y yo puedo aislarme como el mejor”.
Todo se entrelaza. Phelps se ayuda a sí mismo mientras ayuda a otros al hablarlo, un equilibrio que da fuerza a su mensaje. Su difícil relación con su padre fue central en su lucha, y en algunos sentidos aún lo es. Sus padres, Fred y Debbie, se separaron cuando Michael tenía 9 años. En mi entrevista de 2015 con Fred Phelps, él recordaba buenos momentos; Michael recordaba sobre todo la ausencia. Se reconciliaron en 2015, pero nunca fue del todo correcto. Fred murió en 2022. Le pregunté a Michael: “Al final estaban bien, ¿no?”. Su respuesta: “Eh… sí, en mis ojos, supongo”.
“Hablar de mi relación con mi papá es algo constante”, dice Phelps. “Está abierto. No es algo de lo que avergonzarse. Es un capítulo que te hizo quien eres”.
Ahora es padre. De esos cuatro niños. El fin de semana después de Acción de Gracias, seguía en la parte baja de la montaña rusa. “No estaba bien, mentalmente”, dice. Estaba en la cocina. “Y el grandote, Boomer, se acerca, me abraza y se acurruca como un osito”.
Michael Phelps, héroe olímpico, vuelve a quitarse el gorro y niega con la cabeza. “Esos pequeños me han salvado”.
Para que él pueda salvar a otros.